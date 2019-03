Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața și actrița americana Jennifer Lopez, care s-a logodit recent cu fostul jucator profesionist de baseball Alex Rodriguez, planuiește sa aiba o ceremonie de nunta opulenta, relateaza covermg.com, potrivit Mediafax.Surse apropiate vedetei americane susțin ca aceasta a inceput sa-și…

- Surse apropiate vedetei americane sustin ca aceasta a inceput sa-si planifice nunta, care va fi un eveniment "opulent". Desi Lopez a mai fost casatorita de trei ori, ea il vede pe fostul sportiv ca fiind "alesul ei" si doreste sa aiba parte de o ceremonie de mare amploare, fiindca aceasta este "ultima…

- Jennifer Lopez se pregateste pentru cea de-a 4-a casatorie. Artista si iubitul ei, fostul jucator de baseball Alex Rodriguez, s-au logodit dupa doi ani de relatie in timpul unei vacante in Bahamas. Nunta dintre cei doi va avea loc pe 3 septembrie 2019, iar la doar o zi dupa ce a cerut-o in casatorie…

- S-au cunoscut in urma cu 20 de ani, insa niciunul dintrei ei nu a știut ca vor ajunge sa aiba o relație și cu atat mai mult sa se logodeasca. Jennifer Lopez și Alex Rodriguez au avut parte de o inatlnire extrem de draguța, cu mulți ani inainte ca el sa o ceara de soție. Lopez și Rodriguez s-au logodit…

- Diva latino Jennifer Lopez si Alex Rodriguez, fostul star ale baseball-ului american, unul dintre cele mai celebre cupluri din ultimii doi ani, si-au confirmat sambata logodna pe Instragram, transmite duminica AFP. Fiecare a postat pe contul sau de Instragram o fotografie a mainilor lor, pe fundalul…

- Jennifer Lopez a organizat un adevarat festin dupa ce a reușit sa termine cu succes provocarea „Fara carbohidrați și fara zahar”. Cantareața și iubitul ei și-au facut cadou o masa grandioasa. Timp de 10 zile, J-lo și Alex Rodriguez au ținut o dieta de 10 zile. In aceasta perioada nu au avut voie sa…

- Jennifer Lopez (49 de ani) a marturisit intr-un interviu pentru o publicație internaționala ca se bucura pentru ca l-a cunoscut pe partererul ei Alex Rodriguez (43 de ani) la o varsta mai inaintata și este de parera ca daca se cunoșteau mai devreme, nu ar fi avut probabil o relație de succes, scrie…

- Meghan Trainor și Daryl Sabara (cunoscut din Spy Kids) s-au casatorit pe 23 decembrie, chiar de ziua de naștere a cantaretei. Cei doi au zis "Da!" in fața a 100 de prieteni, in cadrul unei ceremonii intime, care a avut loc in curtea casei lor din Los Angeles, conform People. Nunta mare in…