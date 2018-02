Stiri pe aceeasi tema

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, retinut de politie in timpul unei manifestatii la Moscova, a fost eliberat, duminica seara.Potrivit Reuters, avocata lui Navalnii, Olga Mihailova, a declarat ca clientul sau nu a fost pus sub acuzare, dar va trebui sa se prezinte…

- O Curte de Apel de la Kiev a dispus vineri consemnarea la domiciliu, pe trimpul noptii, a opozantului Mihail Saakasvili, acuzat ca a vrut sa urzeasca o lovitura de stat in Ucraina, relateaza AFP.

- Inca tremurați de emoție? E bine, e firesc, e logic. Nu mai exista genunchi și glezne, s-au facut de pasla, trebuie sa ne așezam pe un colț de canapea și sa ne tragem sufletul. Ce meci a fost! Nebunie e prea puțin spus. Test mai complex, mai dur și mai fierbinte emoțional aproape ca nu putea exista.…

- Timpul alocat subiectului a fost de 45 minute si 31 secunde, potrivit raportului de monitorizare Intre titlurile afisate pe ecran s-au numarat: „Dosarul fetita inviata! Dovezi de la inmormantare!", „Imediat: Mesaje de necrezut de la savanti", „Dosarul fetita inviata! Probe soc: inregistrari si mesaje";…

- Protestul de sambata seara din Bucuresti fata de modificarile legilor justitiei nu a decurs fara incidente. Politistul Marian Godina a publicat pe pagina sa de Facebook un filmulet in care un jandarm pare ca loveste de mai multe ori, cu pumnul, un batran aflat in multime. Godina crede ca batausul este…

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Clujenii reclama tot mai mult ca autobuzele și troleibuzele din Cluj-Napoca sunt arhipline la orele de vârf. ”Prin prezentul email vreau sa semnalez problemele majore din cadrul transportului in comun pe liniile 24b si 25. Orarul acestor autobuze…

- A fost sedinta cu scandal la PSD. CEX-ul l-a fortat pe Mihai Tudose si l-a obligat sa-si dea demisia. Dat afara din sala, parlamentarul Catalin "Mitraliera" Radulescu i-a desfiintat pur si simplu pe Mihai Tudose si Marcel Ciolacu.Citește și: Decizia care-i poate crește averea Simonei Halep:…

- Anul 2018 a fost declarat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane Anul omagial al unitatii de credinta si neam si Anul comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918 . Cu acest prilej, printre articolele pe care le voi publica in paginile cotidianului ZIUA de Constanta se vor numara cateva dedicate…

- In aceasta dimineața, la primul antrenament al zilei, jucatorii de la FCSB au avut parte de o sperietura. Un taximetrist a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și a lovit in plin gardul de protecție de plexiglas al incintei in care se antreneaza steliștii. Nimeni nu a fost ranit, deși…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, a facut un apel catre liderii europeni sa ofere o sansa coalitiei sale de guvernare, in timpul vizitei oficiale de vineri de la Paris, relateaza site-ul The Local.

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti prin note…

- Premierul Mihai Tudose a cerut restructurarea Guvernului in timpul sedintei de azi a Comitetului Executiv al PSD, potrivit unor surse din partid. El si-ar fi exprimat nemultumirea fata de calitatea echipei guvernamentale. Nu e clar pana la acest moment daca liderii PSD au fost de acord cu cererea lui…

- Maria Constantin a revenit in țara dupa vacanța de sarbatori și a facut cateva marturisiri despre viața sa de acum. Invitata la emisiunea „Star Matinal”, de la Antena Stars a povestit despre vacanța pe care a petrecut-o la Vatican, dar a și marturisit ca ar schima multe lucruri din viața ei daca ar…

- Timpul cald de afara ii pune in garda pe agricultori. Acestia isi fac griji ca temperaturile ridicate ar putea reduce din rezistenta plantelor la inghet. Agronomii sustin ca cel mai mult ar putea fi afectate culturile cerealiere.

- Peripețiile la revelionul organizat de Primaria Botoșani au inceput inainte de pana de curent din timpul recitalului susținut de Ami. Show-ul nopții dintre ani l-a inceput Fly Project, care și-a terminat reprezentația intr-un mod cel puțin ciudat.

- Un numar de 39 de persoane, printre care șase copii cu varsta intre 11 și 15 ani, au fost ranite in timpul unui carnaval tradițional care are loc in Cuba in ajunul Craciunului, conform unui reportaj al presei de stat cubaneze.

- Mai mult de 60.000 de luptatori, inclusiv 2,8 mii de cetațeni ruși au fost uciși in timpul campaniei armatei ruse in Siria, a raportat ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu, la reuniunea largita a consiliului ministerului, prezidat de președintele rus, Vladimir Putin, transmit agentiile de presa…

- Pasunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau detin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor de terenuri agricole pe care se pasuneaza. Guvernul a ad...

- Guvernul a fost în stare sa obțina rezultate importante pentru ca a stat departe de disputele politice. Iar acest lucru a fost posibil datorita suportului și încrederii oferite Executivului de catre liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Declarația a fost facuta de catre șeful Cabinetului…

- Fran facea parte din echipa El Rayo San Anton si i s-a facut rau in timp ce se afla pe teren. A fost transportat de urgența la un spital din Abacete. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, conform LaVanguardia. TRAGEDIE in SPORT. Un fost mare jucator al Romaniei…

- În perioada 6-7 decembrie, Curtea de Conturi a R. Moldova (CCRM) a gazduit delegația Oficiului Național de Audit al Suediei (ONAS). Delegația a fost reprezentata de Dag Levin-Sparr, consilier principal și director de audit, Dezvoltare internaționala, și Anna-Maria Böök,…

- Acum, cladirea nu mai poate fi vazuta in toata frumusetea sa de altadata si parca a pierdut din eleganta de odinioara. Timpul si a pus amprenta asupra sa ca pe un chip frumos, iar vegetatia din jur nu i mai pune parca in valoare "siluetaldquo; de villa romana. Este vorba despre "Casa Albaldquo;, asa…

- Mai mult de jumatate dintre profesori declara ca nu dau teme pentru vacanța. Pe de alta parte, elevii si parinții ii contrazic și spun ca temele sunt adesea prea obositoare, prea multe și consuma o mare parte din timpul liber. Acesta este rezultatul unei consultari publice on-line, privind rolul temelor…

- Cinci angajati ai Spitalului de Psihiatrie Grajduri din Iasi au comis-o: in timpul serviciului, au consumat alcool, fara sa le pese ca sunt inconjurati ce unii dintre cei mai periculosi criminali. Toti cinci au fost dati afara de sefi, iar incindentul a iesit la iveala dupa ce trei dintre petrecareti…

- Romanii isi doresc sa castige mai mult timp personal in loc de bani, iar 55% spun ca sunt dispusi sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care sa le ofere mai mult timp liber, conform unui studiu care masoara tendintele in stilul de viata al romanilor in 2018. In acest timp, Romania…

- Pompierii din Tulcea au intervenit, duminica dimineata, pentru a scoate o masina dintr-o groapa care s-a produs dupa ce o magistrala de apa a cedat si a provocat surparea unei portiuni de strada si trotuar, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cunoscutul cantautor britanic Chris Rea s-a prabușit, sâmbata, pe scena, în timpul unui concert. Anul trecut suferise un accident vascular cerebral. Rea a fost luat cu ambulanța și, deocamdata, nu exista informații oficiale în privința starii sale de sanatate.…

- O profesoara de la Scoala Gimnaziala „Liviu Rebreanu” din Miercurea Ciuc a fost batuta de un elev de 14 ani in timpul orelor. Incidentul a avut loc joi, 7 decembrie, atunci cand profesoara a fost lovita si impansa de adolescent. Femeia a sunat la 112, iar la fata locului s-a deplasat un echipaj al Ambulantei…

- Legumele pe timpul iernii sunt scumpe, astfel ca s-a optat pentru congelarea lor. Prin congelare imediata, legumele îsi pastreaza vitaminele. Produsele culese pentru a fi congelate sunt bine coapte si contin toate valorile nutritive specifice.…

- Gina Pistol, prezentatoarea show-ului de aventura ce va fi difuzat in primavara anului 2018 la Antena 1 a observat ca limba este un obstacol foarte important in aceasta competiție. Așa ca a inceput primele lecții de vietnameza alaturi de localnici.

- Cristi Pustai e mulțumit de remiza echipei sale de la Timișoara, cu ACS Poli, scor 1-1. Antrenorul spera ca echipa sa sa caștige in meciul cu CS U Craiova, de etapa viitoare. "Am dominat repriza a doua. Știam ca va fi un meci greu, de lupta, de ieri, atunci cand am vazut starea terenului. Eu zic ca…

- Gabriela Cristea, complet nemachiata și cu fetița in brațe. Așa s-a pozat vedeta de 1 Decembrie. Fotografia a primit peste 16.000 de like-uri și admirația tuturor. Gabriela Cristea este o mama și o soție fericita. De cand fetița ei a venit pe lume, viața ei s-a schimbat complet. Cu toate astea, prezentatoarea…

- Astazi, la Muzeul Marinei, Liga Militarilor Profesionisti, a oferit o diploma caporalului Laurentiu Cobzaru, din Galati, "in semn de apreciere pentru modul in care onoreaza Corpul Militarilor Profesionisti cu ocazia Zilei nationale a Romaniei" Laurentiu Cobzaru, membru al Ligii, a alergat in cinstea…

- Regimul nord-coreean a publicat joi o ampla galerie de fotografii ale noii sale rachete balistice intercontinentale Hwasong-15, lansata in zorii zilei de miercuri sub supravegherea liderului de la Phenian, Kim Jong-un, transmite agenția EFE, preluata de Agerpres.

- O audiere a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie a fost suspendata, miercuri, dupa ce unul dintre acuzati ar fi consumat otrava in timpul citirii sentintei, informeaza BBC News Online, conform Mediafax.Este vorba de Slobodan Praljak, fost lider al croatilor bosniaci, care…

- Momente de panica la un spectacol de circ din China. Un tigru a scapat in public in timpul reprezentatiei.Sute de oameni asistau la spectacol in momentul in care fiorosul animal a scapat din cusca si s-a napustit asupa multimii. Oamenii au inceput sa fuga panicati.

- Cea mai mare problema a omenirii nu este terorismul sau arsenalul nuclear, ci ego-ul fiecaruia dintre noi. Este opinia lui Swami Ananda Saraswati, maestru yoga și vedanta, care a inființat un centru de invațatura in Romania.

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea au identificat in trafic un tanar din judetul Tulcea, fara permis de conducere, care se afla la volanul unui autoturism ce avea numerele de inmatriculare expirate, informeaza Garda de Coasta. Pe timpul legitimarii barbatului,…

- M.A.Di, o alternativa a caselor traditionale, a fost realizata de italianul Renato Vidal, costa 33 de mii de euro si trei oameni o pot asambla in 6 ore, se arata pe site-ul companiei. Casa este certificata seismic si vine in doua variante de 88,4 mp (33 de mii de euro) si una de 275 mp (73 de mii…

- Cateva mii de persoane s-au adunat la Palatul Parlamentului pana in jurul pranzului. Liberalii au organizat acest protest - au chemat oamenii nemulțumiți de guvernarea PSD - ALDE sa faca un lanț uman in jurul Palatului Parlamentului.

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care si pentru genocid, la inchisoare pe viata, informeaza stiripesurse.ro. Mladic era inculpat pentru 11…

- Campania HOSPICE Casa Speranței iși propune sa rastoarne paradigma 'Timpul inseamna bani' și sa indrepte atenția asupra nevoii de a asigura timp de calitate persoanelor care sufera de boli incurabile. In Romania, doar 9% dintre pacienții cu prognostic limitat de viața au acces la servicii paliative…

- Doi politisti din Arges au fost raniti usor dupa ce s au rasturnat cu masina intr un sant, in timpul unei misiuni. Agentii urmareau un autoturism la volanul caruia era un barbat despre care stiau ca nu are permis de conducere. Acesta nu a oprit la semnalele politistilor, iar in timpul urmaririi i a…

- Sarbul Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil in Romania pentru 15 ani, dupa ce SRI l-a monitorizat pe parcursul anului 2017 in timp ce incerca sa afle secrete despre bazele militare și radarele Romaniei de la Marea Neagra, a participat, in luna octombrie, la o intalnire organizata de Obștea Cazacilor…