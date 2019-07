Jennifer Lopez a incins spiritele dupa apariția primului trailer al filmului „Hustlers”, in care apare dandu-i o lecție de dans la bara lui Constance Wu. In film apare și cantareața Cardi B, acesta fiind rolul sau de debut in cinematografie. Din distribuție mai fac parte Julia Stiles, Lili Reinhart, Lizza și Keke Palmer. Filmul se bazeaza pe o poveste adevarata, dezvaluita de un articol din 2015 din The New York Magazine. Este povestea unui grup de stripteuze care fura milioane de dolari de la bancherii de pe Wall Street. Cea care le convinge pe celelalte stripteuze sa o ajute sa iși fure clienții…