- Actrita si cantareata americana Jennifer Lopez a defilat in inchiderea show-ului pe care Donatella Versace l-a pregatit pentru Saptamana modei de la Milano 2019 intr-o versiune a emblematicei rochii "jungle" verde pe care a purtat-o la gala premiilor Grammy din anul 2000, potrivit Reuters, scrie…

- O bunica din Romania a inspirat o colecție pentru sezonul primavara-vara 2020 ce a fost prezentata la Saptamana Modei de la Milano. Hainele au fost create de nepotul ei, un designer din Peninsula.

- Jennifer Lopez, care a implinit recent 50 de ani, crede ca femeile nu ar trebui sa se teama de procesul de imbatranire. Autoarea hit-ului ‘On The Floor’ a spus in ultimul vidoclip postat pe contul personal de YouTube, potrivit contactmusic.com: „Toata lumea a fost de parere ca am innebunit cand am anunțat…

- Cunoscut si sub denumirea de Internet Marketing sau marketing digital, marketingul online este utilizat la scara mondiala ca punte de legatura intre companii si consumatori, acesta oferind o gama vasta de instrumente, de multe ori mai eficiente decat cele ale marketingului clasic. Avand o latura creativa…

- O instanța din California a decis sa-i dea dreptate rapperului Flame, care o acuza pe Katy Perry ca piesa ei Dark Horse din 2013 este bazata pe melodia lui, „Joyful Noise”. Procesul a durat o saptamana, timp in care cantareata si producatorul sau au sustinut ca nu au ascultat niciodata „Joyful Noise”,…

- Alex Rodriguez și-a laudat logodnica, pe Jennifer Lopez, dupa ce aceasta a susținut o serie de concerte in San Jose, California și Las Vegas. Intr-un episod din jurnalul online, de pe YouTube, prin care iși ține fanii la curent cu toate show-urile pe care le susține, Jennifer apare spunandu-i logodnicului…

- Printesa Haya, in varsta de 45 de ani, ar fi fugit la Londra, informeaza Mirror Online. Cu toate acestea, multe alte publicatii transmit ca aceasta ar fi fugit in Germania. Printesa ar fi cerut azil si ar fi depus deja actele pentru divort. In urma incidentului, ar fi izbucnit o criza diplomatica intre…