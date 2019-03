Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez s-a logodit! Iata inelul de 1 milion de dolari! Jennifer Lopez s-a lodogit cu Alex Rodriguez. Fostul jucator de baseball a cerut-o in casatorie pe plaja, in Bahamas, sub un superb apus de soare. Sportivul i-a oferit un inel de logodna ce valoreaza 1 milion de dolari. she said yes A post…

- Dupa ce cantareata, actrita, dansatoarea si producatoarea Jennifer Lopez (49 de ani) si fostul star de baseball american Alex Rodriguez (43 de ani) si-au confirmat logodna, un fost coleg al sportivului face dezvaluiri neasteptate despre el si il acuza de infidelitate,

- Jennifer Lopez s-a logodit cu Alex Rodrigues. Anuntul a fost facut pe Instagram. Ambii au postat pe conturile lor o poza in care se vad mainile lor si inelul cu un diamant mare pe mana celebrei interprete si actrite, pe fonul apusului.

- Anamaria Prodan a transmis un mesaj emoționant pe contul de socializare cu ocazia zilei de 8 Martie. Impresara și-a pierdut mama in urma cu un an, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. „Mama este numele Lui Dumnezeu pe buze si in inimile copiilor. La multi ani, tuturor mamelor din lume”, a scris…

- Bianca Dragușanu a trecut prin momente grele din prima ediție a emisiunii Asia Expres. Imediat ce a dat piept cu greutațile, vedeta s-a trantit pur și simplu pe jos, in plina șosea, și a refuzat sa mai inainteze. Bianca Dragușanu era revoltata ca nimeni nu se oferea sa o ajute, iar oamenii preferau…

- Oana Zavoranu este una dintre vedetele care iși exprima ferm opinia aproape despre orice subiect. Bruneta a postat pe contul de socializare un mesj, in care vorbește despre "vedetele inchipuite" și susține ca nu exista prietenii intre ele. Pe contul ei de Instagram, Oana Zavoranu a postat un mesaj …

- Abia aștepți sa te bucuri de aerul curat și de zapada? Pentru ca vacanța ta sa nu te rupa de prieteni și sa nu-ți rapeasca micile placeri, ți-am pregatit o lista cu lucruri gandite inteligent, pentru situații neprevazute. Inainte de a porni spre munte, ia-ți cateva momente și verifica daca ai pus in…