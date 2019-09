Jennifer Lopez le-a atacat pe unele dintre cele mai mari actrițe de la Hollywood. In timp ce de Gwyneth Paltrow spune ca nu a auzit, de Salma Hayek a afirmat ca este „doar o bomba sexy”. Aceste declarații au fost facute in urma cu 20 de ani, insa au ieșit la suprafața acum, cand Lopez se afla in punctul culminant al carierei sale de actrița. J-Lo a vorbit despre mai multe actrițe intr-un interviu acordat in anul 1998, cand primise o nominalizare la Globul de Aur pentru rolul din filmul „Selena”. De asemenea, acel an a fost unul foarte bun și pentru Paltrow, an in care s-au lansat doua dintre cele…