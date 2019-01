Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez a facut marturisiri legate de fostul sau soț, cantarețiul Marc Anthony. Diva a dezvaluit cat de mult a ajutat-o acesta. Deși nu mai formeaza o familie de mulți ani, din 2011, Jennifer Lopez și Marc Anthony au ramas in relații foarte bune. Pe durata celor șapte ani cat au fost casatoriți,…

- Cantareața și actrița Jennifer Lopez tocmai a lansat un nou videoclip muzical pentru piesa „Limitless”, un cantec de pe coloana sonora a celui mai nou film al sau, „Second Act”. Aceasta este prima data cand cantareața de 49 de ani regizeaza un videoclip și a avut un invitat special in el, pe fiica sa…

- Se pare ca viața ei nu este tocmai roz! Shakira, una dintre cele mai cunoscute cantarețe ale tuturor timpurilor, este acuzata ca ar fraudat Fiscul din Spania cu aproximativ 15 milioane de euro. Sa fie lipsa banilor motivul sau neglijența? Oricum ar fi, Parchetul a instiințat-o, iar autoritațile vor…

- Paris Hilton și fostul ei iubit, Chris Zylka, se cearta pe inelul de logodna in valoare de 2 milioane de dolari, cu care actorul a cerut-o de soție la inceputul acestui an. Potrivit The Mirror, Hilton inca nu i-a inapoiat lui Chris inelul ce are un diamant de 20 de carate, iar acesta il vrea neaparat…

- Cantareața in varsta de 31 de ani a cheltuit 29,5 milioane de dolari pentru o casa cu cinci etaje din New York. Iata pe ce a dat banii!Apartamentul situat in zona exclusivista Welsh Chelsea, din New York, a fost deținut anterior de designerul Karim Rashid și i-a starnit imediat

- Opera de arta „Fata cu balonul”, a artistului urban Bansky, care s-a autodistrus cu ajutorul unui mecanism special creat dupa ce a fost cumparat cu o suma exorbitanta la licitația Sotheby’s de la Londra, și-ar putea dubla valoarea. „Asta e partea ironica. Trebuia sa fie un act critic la adresa pieței…