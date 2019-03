Jennifer Lopez a fost criticată după ce a postat imagini cu cererea în căsătorie Jennifer Lopez a fost ceruta in casatorie pentru a cincea oara, iar la scurt timp dupa a postat pe rețelele sociale pozele din ziua evenimentului. A primit milioane de aprecieri insa au aparut și o mulțime de critici care spun ca imaginile sunt de prost gust. Jennifer Lopez, ceruta in casatorie de Alex Rodriguez Jennifer Lopez are o relație de durata cu fostul sportiv Alex Rodriguez, iar acesta a decis sa-i ofere inelul pe care, probabil, și-l dorea. A ales un diamant uriaș, demn de o vedeta de la Hollywood, cu care Jennifer s-a mandrit pe Instagram. Pentru J. Lo, a fost a cincea cerere in casatorie.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

