Jennifer Lopez a facut 50 de ani dar arata mai bine ca la 25!

- Vedeta hollywoodiana Jennifer Lopez a implinit 50 de ani. De ziua sa de naștere, Alex Rodriguez, iubitul sau, i-a transmis un mesaj care a emoționat-o pana la lacrimi. Miercuri, 24 iulie 2019, Jennifer Lopez și-a aniversat ziua de naștere. Alex Rodriguez a postat, pe contul sau de Instagram, o inregistrare…

- O prezentatoare TV celebra a murit la doar 35 de ani, producand un adevarat șoc in lumea mass-media. Emily Hartridge a murit intr-un accident auto produs in sudul Londrei. Prezentatoarea TV Emily Hartridge a fost ucisa intr-un accident tragic cu scuterul. Anunțul a fost facut sambata pe contul de Instagram…

- Anul trecut, Edith Gonzalez i-a transmis un mesaj mai mult decat emoționant fiicei sale, Constanza, cu ocazia zilei de naștere a acesteia. Celebra actrița de telenovele Edith Gonzalez avea o relație speciala cu fiica ei, Constanza. Aceasta iși dorea foarte mult sa petreaca alaturi de Constanza de ziua…

- Emme, fiica cantareței Jennifer Lopez a urcat pentru prima data pe scena alaturi de mama ei și a uimit intreaga lume cu vocea sa. Cele doua au cantat impreuna in prima noapte a turneului lui J-Lo, „It’s My Party: The Live Celebration”, iar Emme, in varsta de 11 ani, și-a facut „mandra” mama. Lopez și-a…

- Grumpy Cat, senzatia pisiceasca de pe Internet, a murit la varsta de sapte ani. Celebra in special datorita aspectului sau mereu morocanos, Grumpy avea peste 2,4 milioane de fani pe Instagram si o avere estimata la peste 100 de milioane de dolari.