- Porsche fabrica o versiune a noului automobil sport electric Taycan la care nu foloseste piele in interior, in incercarea a-si imbunatati imaginea, in timp ce activistii ecologisti cer boicotarea industriei, transmite Reuters.

- Casa de moda Versace si directorul sau artistic Donatella Versace si-au cerut scuze, duminica, din cauza criticilor aspre atrase pe retelele sociale chineze de tricourile companiei care identificau teritoriile controlate de China Hong Kong si Macao ca fiind tari, transmite Reuters.

- Pe plan global, UniCredit are 86.000 de angajati, din care 30.000 lucreaza la divizia sa comerciala bancara din Italia.Negocierile cu sindicatele, care ar urma sa inceapa in decembrie, ar putea duce la scaderea numarului de concedieri, sustin sursele.UniCredit nu a dorit sa comenteze…

- Francesco Saverio Borrelli, magistratul care a coordonat ancheta anticorupție "Maini curate" in anii 90, ce a constituit cel mai mare scandal politic postbelic din Italia, a murit la varsta de 89 de ani, a anunțat sambata familia sa, relateaza agenția de știri Reuters, potrivit Mediafax.Borrelli…

- Cantautorul sud-african Johnny Clegg (66 de ani) a murit marti de cancer, boala cu care a fost diagnosticat in 2015 conform presei locale, transmite Reuters. Nominalizat la premiile Grammy si laureat al Billboard Music Award, Clegg este cunoscut pentru folosirea dialectului Zulu, pe care il vorbea fluent,…