Stiri pe aceeasi tema

- Christian Sabbagh s-a casatorit in mare secret in acest weekend cu aleasa inimii sale, Iulia, și, totodata, mama baiețelului sau. Christian Sabbagh, in varsta de 47 de ani, și Iulia, 28 de ani, au ajuns in fața altarului sambata. Cei doi s-au casatorit civil in anul 2017, iar acum au facut cununia religioasa,…

- Dwayne Johnson, cel supranumit The Rock, s-a casatorit cu iubita sa, Lauren Hashian, dupa o relatie de 12 ani. Actorul american a postat luni o fotografie pe contul sau oficial de Instagram in care apare alaturi de perechea sa, ambii imbracați in alb. Nunta a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute,…

- Cantarețul Justin Bieber se pregatește sa faca nunta cu Hailey Baldwin, cea cu care s-a casatorit in secret in luna septembrie a anului trecut. Justin Bieber și Hailey Baldwin, fiica actorului Stephen Baldwin, vor face nunta luna viitoare, potrivit tmz.com. Deocamdata nu se știe nici data exacta a nunții,…

- Louise Signore, o femeie din New York nascuta in anul 1912, a afirmat ca secretul longevitații sale este faptul ca nu s-a maritat niciodata. Louise s-a nascut in Manhattan in anul 1912 și in prezent se afla la un azil de batrani. A ajuns la 107 ani și este inca plina de energie. Intr-un interviu pe…

- Alin Ionescu și Larisa Tanasoiu s-au casatorit civil in secret, dupa ce recent, s-a aflat ca bruneta este insarcinata cu un baiețel. Cei doi sunt impreuna din 2016 și formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz. Alin Ionescu și Larisa Tanasoiu sunt impreuna inca din anul 2016, iar pe…

- Compozitorul Sid Ramin, premiat cu Oscar pentru adaptarea muzicii din „West Side Story” impreuna cu Saul Chaplin, Johnny Green si Irwin Kostal, a murit la varsta de 100 de ani, potrivit news.ro.Ramin, compozitor si aranjor, a colaborat o lunga perioada cu Leonard Bernstein, a fost premiat,…

- Invitata la emisiunea „Vorbeste lumea“, difuzata de Pro TV, vedeta a marturisit ca s-a casatorit la o moschee cu barbatul care a cerut-o de sotie luna trecuta si alaturi de care are o relatie de opt luni. Cantareata Otilia Bilionera (27 de ani), a carei familie provine din comuna Tudora, județul Botoșani,…