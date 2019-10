Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner și Herve Camilleri, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp și care i-a fost alaturi in lupta cu cancerul de colon, s-au casatorit in acest weekend. Rona Hartner și Herve Camilleri au facut nunta in Franța, la un restaurant select de pe Coasta de…

- Tiesto, unul dintre cei mai cunoscuti DJ din lume, s-a casatorit cu iubita lui, modelul Annika Backes, pe 21 septembrie, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Amangiri, o statiune de lux construita în desertul din statul american Utah, informeaza site-ul revistei People, preluat…

- Tiesto, unul dintre cei mai cunoscuti DJ din lume, s-a casatorit cu iubita lui, modelul Annika Backes, pe 21 septembrie, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in Amangiri, o statiune de lux construita in desertul din statul american Utah, informeaza site-ul revistei People. Artistul olandez, al carui…

- Jennifer Lawrence s-a casatorit? Este intrebarea care circula pe buzele tuturor in aceste zile. Actrița laureata cu un premiu Oscar și logodnicul ei, Cooke Maroney, au fost surprinși luni la oficiul de stare civila din New York. Cei doi erau insoțiți de doi agenți de paza, de un fotograf și de un alt…

- Cantareata Taylor Swift, lungmetrajul "Avengers: Endgame" si serialul TV "Game of Thrones" se numara printre vedetele si productiile din industria de divertisment care au fost nominalizate miercuri seara la editia din acest an a premiilor People's Choice, informeaza site-ul publicatiei americane…

- Actrita Priyanka Chopra si sotul ei, starul pop Nick Jonas, au fost desemnati ex aequo cele mai elegante vedete din lume pe anul 2019 de revista People, miercuri, devenind astfel primul cuplu din istoria topului alcatuit de celebra publicatie americana care primeste aceasta recompensa, informeaza Reuters.…

- Actrita Kirsten Dunst a primit joi o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar la ceremonie a fost insotita de logodnicul Jesse Plemons si prietena Sofia Coppola, potrivit news.ro.Dunst, care l-a avut alaturi si pe fiul ei in varsta de 15 luni, Ennis, a aratat in timpul ceremoniei o fata mai putin…

- Matt Belamy, in varsta de 41 de ani, liderul trupei britanice Muse, s-a casatorit cu partenera sa, modelul Elle Evans, in varsta de 29 de ani, la un an de cand s-au logodit, in decembrie 2017, potrivit The Hollywood Reporter, scrie news.ro.Bellamy are un fiu, Bingham in varsta de 8 ani, din…