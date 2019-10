Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Jennifer Aniston revine in televiziune intr-un serial produs de platforma de streaming Apple TV+, "The Morning Show", la 15 ani dupa difuzarea ultimului episod din "Friends", informeaza AFP. Atunci cand artista americana s-a angajat sa apara in acest nou show TV, ce prezinta concurenta acerba…

- Nicki Minaj a sustinut ca a fost "sarcastica" atunci cand a spus ca a inregistrat o melodie si a filmat un videoclip cu Adele, informeaza Press Association. Rapperita americana, originara din Trinidad si Tobago, declarase ca ea si artista britanica au colaborat. Minaj, cunoscuta pentru hituri precum…

- Directorul insititutului de Criminalistica susține ca analiza cu carbon pe oasele proaspat incendiate nu se poate folosi pentru a determina vechimea. "Acest fel de test se realizeaza pentru oase vechi de mii de ani", susține specialistul.

- Un craiovean sustine ca Primaria Craiova, prin Directia de Impozite si Taxe, ii calculeaza gresit impozitul pe teren si pe locuinta. Craioveanul acuza un caz inedit. El sustine ca DIT ii percepe impozit pe o suprafata mai mare decat are casa sa in realitate. Aceeasi eroare o acuza craioveanul si la…

- Voci superbe, talent de neegalat și o reprezentație de nota zece sunt cele trei caracteristici ale tinerilor din corul Romsey. De la formarea lui in octombrie 2010, Corul de tineret Romsey a susținut spectacole la mai multe festivaluri de profil din Anglia, dar au concertat și in țari…

- Claudiu Lascoshi, avocatul lui Gheorghe Dinca, a vorbit despre cercetarile care au loc la casa fostului mecanic auto și a oferit noi detalii despre Luiza Melencu, fata care a disparut de acasa in luna aprilie.

- Culița Sterp este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. De cand este un barbat singur, interpretul a reușit sa puna cateva inimi pe jar și a starnit interesul multor fete mai ales dupa ce a intrat, pentru cateva zile, in casa “Puterea Dragostei” sezonul 1. Recent, presa mondena a scris…