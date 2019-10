Jennifer Aniston si Reese Witherspoon, platite cu 2 milioane de dolari pe episod in serialul „The Morning Show”

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta hollywoodiana Jennifer Aniston incaseaza o suma fabuloasa pentru rolul pe care il interpreteaza in serialul de televiziune "The Morning Show", potrivit Cosmopolitan. Jennifer Aniston, impreuna cu actrița Reese Whiterspoon, sunt protagonistele serialului "The Morning Show, serial care va fi difuzat…

- Actrita americana Jennifer Aniston (50 de ani) si-a facut cont de Instagram si a postat prima fotografie, in care apare alaturi de fostii colegi din serialul „Friends“. Imaginea a strans peste un milion de aprecieri si 70.000 de comentarii intr-o singura ora.

- Apple TV+ va fi disponibil in 100 de tari, iar cumparatorii de iPhone, iPad sau computere Mac vor beneficia de gratuitate pentru acest serviciu timp de un an. In familie, pana la sase membri ai acesteia vor beneficia de acelasi abonament. Intre show-urile originale se vor afla "See" si "The Morning…

- Scarlett Johanson ocupa primul loc – pentru al doilea an consecutiv – in topul celor mai bine platite actrite din lume, au anuntat vineri reprezentantii revistei Forbes, citati de BBC, relateaza Agerpres. Vedeta hollywoodiana, in varsta de 34 de ani, a obtinut in ultimul an venituri de 56 de milioane…

- Primele imagini cu Jennifer Aniston, Steve Carell si Reese Witherspoon in serialul „The Morning Show” au fost lansate luni de Apple, potrivit news.ro.Aniston si Carell sunt colegi de 15 ani, iar el este concediat. In plina criza, apare reporterita interpretata de Witherspoon care sustine ca…

- Se știe deja ca membrele clanului Kardashian-Jenner fac cei mai mulți bani in urma postarilor de pe Instagram. Iar mezina Kylie a știut sa se mențina și anul acesta in fruntea topului celor mai bine platite vedete pe Instagram. Nu-i suficient ca e miliardara, mama și guru in beauty, dar este și o mare…