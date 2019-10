Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atentatului antisemit de miercuri, la Halles, in estul Germaniei, a difuzat o inregistrare video a atacului pe platforma de live streaming Twitch, a anuntat o purtatoare de cuvant a site-ului, specializat in jocuri video si sport. "Noi am actionat rapid sa retragem acest continut si vom suspenda…

- Cu numai 9,99 euro pe platforma boosteroid.com poti sa joci toate aceste jocuri de pe orice calculator, chiar si de pe Apple. Tehnologia revolutionara este instalata pe serverele companiei din Bucuresti astfel incat timpul de raspuns al aplicatiilor este foarte mic. Deja peste 2.000 de utilizatori…

- Serialul „Doctorul cel bun/ The Good Doctor”, cu Freddie Highmore in rol principal, va fi difuzat de postul AXN din 3 octombrie, potrivit news.ro.Desemnata cel mai bun serial-drama la Festivalul de Televiziune de la Monte Carlo 2019, productia il are in centru pe Freddie Highmore („Bates Motel”,…

- Plecarea CEO-ului a avut loc marti, ziua in care gigantul californian al tehnologiei a anuntat ca noua sa platforma Apple TV+ va fi disponibila in lume din 1 noiembrie, inainte de lansarea Disney+, care va fi accesibila din 12 noiembrie in Statele Unite, Canada si Olanda. Apple a prezentat saptamana…

- Sarah Sanders, fosta purtatoare de cuvant a Casei Albe, s-a alaturat echipei Fox News, a anuntat joi reteaua de televiziune, scrie news.ro.Sanders va fi colaborator al postului de televiziune si va face comentarii politice on-air si pe platformele digitale ale retelei. Ea a parasit postul…

- Apple va concura pe piata streamingului video cu gigantii din divertisment, precum Netflix, Amazon sau Disney, prin lansarea in luna noiembrie a serviciului Apple TV+, prin care compania urmareste ca pana in 2020 sa genereze 50 de miliarde de dolari din serviciul de streaming. Chiar daca gigantul nu…

- Serviciul de streaming Disney+ va fi disponibil in toate pietele majore in decurs de doi ani de la lansarea din 12 noiembrie 2019 potrivit news.roCompania Disney va lansa serviciul de streaming pe 12 noiembrie in Statele Unite, Canada si Olanda, iar o saptamana mai tarziu, pe 19 noiembrie,…

- Facebook a incercat sa includa si programe TV de la HBO si Showtime. Deocamdata marile retele comerciale de televiziune nu sunt disponibile pentru vanzare pe platforma sociala. In perioada de proba cele patru programe vor fi disponibile exclusiv pentru abonatii din Statele Unite. Spre deosebire de alti…