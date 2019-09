Stiri pe aceeasi tema

- Acum o cunoscuta actrița și o femeie extrem de frumoasa, Jennifer Aniston (50 de ani), a avut o copilarie dificila alaturi de o mama care o critica tot timpul și care i-a provocat traume adanci. Mama lui Jennifer, Nancy Dow, a fost actrița la randul ei și, chiar daca și-a dorit ce e mai bun pentru fiica…

- Jennifer Aniston a implinit anul acesta 50 de ani, insa arata la fel de bine ca la 30. Iar acest lucru se datoreaza faptului ca actrița americana pune mare preț pe felul in care arata și se simte. Vedeta de la Hollywood investește o suma importanta in tratamentele de infrumusețare pentru a arata impecabil,…

- Brad Pitt și fosta sa soție, Jennifer Aniston, s-au intalnit in secret la Roma, unde au petrecut un weekend romantic. Iar aceasta intalnire a fost pusa la cale de George Clooney, care este determinat sa ii impace pe cei doi actori. La 14 ani de la divorțul lor, se pare ca George Clooney este hotarat…

- Robbie Williams, in varsta de 45 de ani, susține ca a fost banuit de fantoma cantareței Cass Elliot, care a decedat in anul 1974 la varsta de 32 de ani. Artistul a declarat ca a fost banuit de spiritul lui Elliot in timp ce a locuit intr-o casa inchiriata de la actorul Dan Aykroyd, cunoscut pentru filmul…

- Feli Donose și-a deschis sufletul in fața tuturor. Indragita artista a vorbit despre copilaria sa cu multa emoție, dezvaluind amintiri haioase din aceea perioada. Feli Donose, in varsta de 33 de ani, este o mamica fericita și traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul sau. In plus, se…

- Copilaria lui a fost umbrita de abuzurile la care era supus de iubitul mamei sale. Speriat, nu a avut niciodata curajul sa povesteasca chinul pe care il traia acasa. A gasit alinare in sanul unei comunitați ciudate, ai carei membri sunt incurajați sa poarte scutece, sa manance din biberon și sa traiasca…

- Radu Coșarca, unul dintre cei mai cunoscuți știriști din Romania in anii 1990 a parasit pupitrul „Observatorului” in anul 2010, iar de atunci s-a reprofilat. Coșarca, in varsta de 54 de ani, a acceptat in momentul in care a parasit pupitrul știrilor funcția de director de relații externe la o firma…

- Au trecut zece ani de la trecerea in neființa a lui Michael Jackson, cunoscut lumii ca fiind regele muzicii pop. Totuși, imaginea sa este la fel de vie in amintirea fanilor și piesele continua sa aduca fericire și chiar adevarate lecții de viața. Din 25 martie 2009, Michael și-a mutat concertele in…