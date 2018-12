Stiri pe aceeasi tema

- Nu e un secret pentru nimeni ca portocalele sunt printre putinele fructe care au numar redus de calorii, dar si puternice proprietati antioxidante, scrie scrie lyla.ro. De aceea, daca vrei sa-ti detoxifici corpul in timp ce scapi si de kilogramele in plus e musai sa consumi aceste citrice care sunt…

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, se simte foarte bine in corpul ei, reușind sa slabeasca 27 de kilograme, cu un meniu bine pus la punct de un medic nutriționist. Ea are acum 60 de kilograme, insa vrea sa mai dea doua-trei jos, pentru a fi mulțumita in totalitate. „Am avut 87 de kilograme…

- Jurnalista Cristina Șișcanu a dezvaluit cat masoara in inalțime și ce greutate are dupa ce a slabit peste 25 de kilograme. Dupa ce a devenit mamica, in urma cu un an și jumatate, Cristina Șișcanu a decis sa treaca la dieta pentru a ajunge la silueta de vis pe care și-a dorea. Vedeta a ajuns acum sa…

- Catinca Roman a slabit șapte kilograme de cand merge la sala și ține un regim strict. Cu toate acestea, vedeta nu sare peste nicio masa, nici macar peste masa de seara. Catinca Roman arata din ce in ce mai bine in ultima perioada. Vedeta s-a apucat de sport și a ținut regim, astfel ca a reușit sa…

- In urma cu doi ani, Diana Bișinicu a facut o schimbare de proporții in viața ei. Vedeta a avut cateva probleme de sanatate dupa ce a devenit mamica, iar acest lucru a necesitat efectuarea unor tratamente hormonale.

- Adoptarea unei alimentatii sarace in carbohidrati i-ar putea ajuta pe oameni sa slabeasca cel putin 10 kilograme in trei ani, sugereaza un nou studiu efectuat in Statele Unite, citat miercuri de Press Association. Beneficiile pe termen lung ar putea fi mai mari, sustin oamenii de stiinta dupa analizarea…

- Se știe ca in postul de 40 de zile al Craciunului, exista o serie de restricții culinare. Mancarea de post poate fi ofertanta cand vine vorba de slabit. Imbinand utilul cu placutul, iata ce dieta sanatoasa trebuie sa adopți pentru a putea slabi chiar și 5 kilograme in timpul postului.