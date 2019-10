Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Jennifer Aniston (50 de ani) si-a facut cont de Instagram si a postat prima fotografie, in care apare alaturi de fostii colegi din serialul „Friends“. Imaginea a strans peste un milion de aprecieri si 70.000 de comentarii intr-o singura ora.

- ''Muzeul selfie-urilor'' deschis recent la Budapesta, care permite vizitatorilor sa se fotografieze in decoruri pline de culoare, alaturi de palmieri roz, prajituri gigantice sau piscine pline cu perle, s-a dovedit un succes pentru ''generatia Instagram'', dornica…

- Cristina Dochianu este insarcinata din nou. Fosta prezentatoare a știrilor sportive de la Antena 1 va deveni mamica pentru a treia oara. Cristina Dochianu, in varsta de 35 de ani, și omul de afaceri Cristian Fogarassy s-au casatorit in 2013, in cadrul unei ceremonii restranse petrecute la Orșova, orașul…

- Brad Pitt se numara printre starurile internaționale care nu au cont de Instagram. Actorul a explicat care este motivul pentru care nu iși dorește acest lucru. Starul hollywoodian Brad Pitt, in varsta de 55 de ani, a fost intrebat de un reporter de la E!News de ce nu are cont de Instagram, asemenea…

- Ai vazut peste tot pe Facebook, Instagram, Twitter sau alte aplicatii cum arata prietenii tai "imbatraniti". Oamenii au fost curiosi sa-si vada chipul de peste cateva zeci de ani, insa nu s-au intrebat niciodata ce inseamna aceasta aplicatie si ce riscuri implica.