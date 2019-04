JENANT! Rădulescu și Vețeleanu fără drept de vot… …pentru ca nu și-au platit cotizația de membru in ADI Salubrizare, iar in cea mai importanta ședința susținuta dupa 4 ani de conducere liberala, prezența la ședința fiind doar una de impunere. Mai mult, tonul Adunarii Generale l-a dat chiar CJ și CLM și nu poate sa ne spuna cineva alta variata ca ar fi inutil. Toți știm cum stau lucrurile. Totuși, edilii din județ au facut, unii, galagie pe anumite lucruri banale, dar unul nu a intrebat de ce CJ și CL nu și-au platit cotizația care se ridica la o suma foarte mare, in timp ce ei, majoritatea, sunt la zi cu plata. O parte din edilii membrii din… Citeste articolul mai departe pe timpuldevalcea.net…

Sursa articol si foto: timpuldevalcea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul s-a reunit, marti, intr-o sedinta comuna, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. Presedintele Klaus Iohannis a criticat, in plen, atacul PSD la adresa statului de drept, fiind huiduit de alesii social-democrati.…

- Parlamentul se reunesc, marti, intr-o sedinta comuna solemna, dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si 70 de ani de la infiintarea Aliantei Nord-Atlantice. La sedinta vor participa presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, afsati fata in fata dupa mai multe luni…

- Fundasul stanga al echipei Atletico Madrid, Lucas Hernandez, operat la genunchiul drept, ar putea lipsi de la pregatirile noii sale echipe, Bayern Munchen, unde a fost transferat pentru 80 de milioane de euro, potrivit news.ro.Citește și: Lovitura pentru clienții Orange! Ce se intampla cu…

- Primarii și președinții de consililor județene PSD din țara au o intalnire, joi, la Parlament, cu liderul partidului Liviu Dragnea și conducerea formațiunii, pentru discuții despre organizarea campaniei electorale naționale la alegerile europarlamentare din 26 mai.Edilii din mai multe regiuni…

- Astazi, 13 martie, la sediul CJ Vaslui a avut loc sedinta Consiliului Director al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Pe ordinea de zi s-au aflat urmatoarele: modificari ale statutului, achizitionarea casei poetului Adrian Paunescu, stabilirea locatiilor podurilor peste Prut care…

- Refuzul Maiei Sandu și a lui Andrei Nastase de a discuta despre posibile majoritați parlamentare demonstreaza ca blocul ACUM prefera politica struțului, sa bage capul în nisip și nu le pasa de interesele cetațenilor. Declarația a fost facuta de catre unul din fruntașii PSRM, Ion Ceban, la…

- Scandal mare, astazi, in ședința ordinara a Consiliului Local, in momentul in care s-a ajuns la votarea unui proiect de hotarare privind angajarea unui avocat in procesul pe care Municipiul Aiud il are cu aparținatorii femeii care a murit anul trecut, dupa ce a fost lovita de crengile unui copac, in…

- Primaria municipiului Vaslui a anuntat ca, incepand din 2019, tariful pentru ridicarea gunoiului, platit de populatie si incasat, pana acum de SC Goscom, va fi inlocuit cu o taxa de salubritate. Modificarea vine ca urmare a implementarii unui proiect judetean de gestionare a deseurilor, finantat cu…