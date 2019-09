In aceste documente se arata ca Epstein atragea adolescente pentru a le implica in activitatile sale de exploatare sexuala in Florida si ca folosea de asemenea o retea de recrutare de pe langa studiourile de balet newyorkeze, pentru a implica tinere in activitatile sale de prostitutie, potrivit ziarului New York Times. Acuzat de agresiune sexuala asupra unor minore in 2008 in Florida, Jeffrey Epstein a fost arestat si pus sub acuzare in 2019, la inceputul lunii iulie, pentru ca a organizat, timp de mai multi ani, o retea formata din zeci de tinere, cu care a intretinut raporturi sexuale in…