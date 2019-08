Jeffrey Epstein avea oasele gâtului zdrobite Conform unor surse anonime citate de Washington Post si de New York Times, autopsia finantistului de 66 de ani, gasit mort in celula sa din Manhattan sambata trecuta, a relevat o fractura a osului hioid, aflat in apropiere de marul lui Adam.



Potrivit expertilor citati de aceste ziare, o astfel de fractura ar fi compatibila cu o sinucidere prin spanzurare, mai ales la persoane varstnice precum Epstein, sau cu o strangulare.



Deci aceasta nu permite sa se confirme daca miliardarul s-a sinucis cu adevarat.



