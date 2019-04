Jeff Bezos: Pentru a trai o viata fericita fara regrete pana la varsta de 80 de ani, adreseaza-ti aceste 12 intrebari

Stiri pe aceeasi tema

- Jojo a acceptat o provocare lansata in mediul online și a postat o fotografie cu ea de acum 25 de ani. Indragita actrița avea pe vremea aceea doar 12 ani. Jojo a postat un colaj de imagini și alaturi a scris un mesaj prin care explica cum s-a schimbat viața sa in ultimii 25 de ani: „M-am gandit sa va…

- Motto: "Cunoasterea este puntea care ne conecteaza cu toti cei care au trait vreodata inaintea noastra. De la civilizatie la civilizatie si de la viata la viata, contribuim cu povestile individuale care devin istoria noastra colectiva. Indiferent cat de bine pastram informatiile despre trecut, cuvintele…

- O tanara artista din Carei, stabilita in București, Smaranda Milu Nemethi, a pierdut lupta cu boala, dupa ce initial a invins cancerul. Boala a revenit insa dupa cativa ani, si a doborat-o. Smaranda...

- Foarte mulți barbați sunt atrași de femeile mai in varsta ca ei, multe cupluri de la Hollywood fiind formate dintr-un barbat tanar și o doamna mai trecuta prin viața. De ce? Misterul a fost descifrat chiar de catre domni. Bright Side a decis sa faca lumina in acest caz și a gasit mai multe explicații…

- S-a tot spus ca este intr-o relatie, ca iubeste si este fericita, insa pana acum a pastrat tacerea. Andreea Mantea a vorbit, in sfarsit, despre barbatul care o face fericita in fiecare zi. Da, Andreea Mantea are iubit, insa nu vrea sa dea detalii. Vedeta sustine ca si-a expus suficient viata personala…

- Sunt doi dintre cei mai indragiți artiști de la noi, dar cu siguranța nici fanii lor nu știu aceste lucruri despre ei. Lino Golden și Dorian Popa au jucat celebrul joc AM/N-AM, iar rezultatul este hilar.