Jeff Bezos l-a detronat pe Bill Gates. Cine este de fapt cel mai bogat om din lume

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- Forbes, celalalt radar important al averii nete a celor mai bogati oameni din lume, a plasat averea neta a lui Bezos la doar 104,4 miliarde de dolari. Majoritatea acestei averi nete provin din cele 78,9 milioane de actiuni din stocul Amazon pe care Bezos le detine. Actiunile Amazon (AMZN) au urcat luni…

- Elvetia a devenit o tara mult mai bogata in anul 2017, multumita rolului jucat de banca centrala a statului, care a gestionat un portofoliu de investitii de aproape 800 de miliarde de dolari, potrivit Wall Street Journal. Banca Nationala a Elvetiei a anuntat ca asteapta un profit de 55 de…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- Cei mai bogati si influenti 500 oameni din lume si-au marit anul acesta averile cu un cumul total de 1000 de miliarde de dolari, in crestere cu 23% fata de anul 2016. Astfel, averile lor insumate au ajuns la finele anului 2017 la un record de aproape 5400 miliarde de dolari, potrivit unui clasament…

- Masayoshi Son, fondatorul SoftBank Group Corp, a strans 93 de miliarde de dolari pentru a infiinta cel mai mare fond de investitii in domeniul hi-tech. Acest capital gigant il poate ajuta sa parieze pe viitorul serviciilor de ride-hailling precum Uber, inteligenta artificiala, dispozitive conectate,…

- Valoarea tuturor locuintelor din SUA a crescut cu aproape 2.000 de dolari (sau 6,5%) in 2017, pana la 31.800 miliarde de dolari, iar chiriasii americani au platit o suma record de 485,6 miliarde de dolari, a estimat joi grupul imobiliar Zillow, informeaza AFP. Cresterea cu 6,5% a valorii locuintelor…

- La nivel mondial, fuziunile si achizitiile au depasit valoarea de 3.000 miliarde de dolari pentru al patrulea an consecutiv in 2017, iar bancherii se asteapta ca activitatea din sector sa accelereze in 2018, relateaza Financial Times. Ultima luna a acestui an a fost marcata de trei tranzactii…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit mai bogati cu un trilion de dolari in 2017, o crestere de patru ori mai mare decat cea de anul trecut, pietel bursiere depasind piedicile economice, sociale sau politice intalnite la nivel global, potrivit Bloomberg. Cresterea totala inregistrata…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit cu aproximativ 1.000 de miliarde de dolari mai bogati in 2017, de peste patru ori mai mult fata de castigul din 2016, pe fondul cresterii record a pietei bursiere, care a compensat turbulentele economice si politice, conform indicelui Bloomberg Billionaires.…

- Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, ar urma sa concedieze 10.000 de angajati, deoarece noul director general Kare Schultz vrea sa scada costurile, au declarat, pentru Bloomberg, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. 0 0 0 0…

- Frații Tyler și Cameron Winklevoss sunt primii miliardari in Bitcoin ai lumii. Cei doi, cunoscuți pentru faptul ca l-au dat in judecata pe Mark Zuckerberg, directorul Facebook, pe motiv ca a furat ideea rețelei sociale de la ei atunci cand studiau impreuna la Harvard, au primit o compensație de 65 de…

- Aetna, a treia mare companie de asigurari medicale din Statele Unite in functie de vanzari, va primi o oferta de 207 dolari pe actiune, au declarat persoane apropiate situatiei. Preluarea, care ar reconfigura piata americana a medicamentelor cu prescriptie, este vazuta drept o masura defensiva, inainte…

- Pierderile Uber Technologies s-au agravat in trimestrul al treilea, la 1,46 miliarde de dolari, fata de un rezultat negativ de 1,06 miliarde de dolari in trimestrul anterior, pe fondul problemelor in justitie si al investigatiilor autoritatilor de reglementare la nivel global, a declarat o persoana…

- O analiza a publicatiei americane The Atlantic arata motivele acestui fenomen, ce pare a lua proportii din ce in ce mai mari. Exista o serie de explicatii ale disparitiei magazinelor fizice din America. In primul rand, oamenii folosesc din ce in ce mai mult mediul online pentru a face cumparaturi.…

- Averea fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a atins pentru prima oara 100 de miliarde de dolari, dupa ce a crescut cu 2,4 miliarde de dolari peste noapte, in conditiile in care actiunile Amazon au urcat cu 2% pe fondul optimismului legat de Black Friday in SUA, scrie Bloomberg, conform Ziarul Financiar.Cumparaturile…

- Miliardarul american Jeff Bezos va angaja 1.000 de informaticieni in Romania Cel mai bogat om din lume, a carui avere tocmai a trecut de pragul de 100 de miliarde de dolari, se pregateste sa angajeze 1.000 de IT-isti la Bucuresti Averea fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a atins pentru prima…

- Averea directorului general al Tencent, Ma Huateng, este acum mai mare decat cea a fondatorilor Google, Larry Page si Sergey Brin, conform datelor Forbes. Tencent Holdings, supranumit ”Facebook-ul Chinei”, detine popularul serviciu de mesagerie WeChat si este una dintre cele mai mari companii…

- In acest moment, cel mai bogat om din lume este Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com, iar pe locul secund se situeaza Bill Gates, cofondator al Microsoft. Cei doi au averi estimate la 90 de miliarde de dolari, respectiv peste 80 de miliarde de dolari. Daca astazi cea mai buna cale de a te imbogati pare…

- Actiunile gigantilor din domeniul tehnologic au depasit o valoare de piata de 1.700 de miliarde de dolari, anul acesta, mai mult decat intreaga economie a Canadei si decat valoarea cumulata a celor mai mari 30 de companii din Germania, potrivit Bloomberg. Cei opt giganti din domeniul tehnologic:…

- Jeff Bezos a vandut, saptamana aceasta, un milion de actiuni Amazon pentru 1,1 miliarde de dolari, adica 1,3% din ceea ce detinea miliardarul, ceea ce inseamna ca a ramas cu o participatie de 16,4% din companie, potrivit Bloomberg. Bezos a declarat in luna aprilie ca va vinde in fiecare…

- De-a lungul anilor, Amazon si-a extins oferta de produse si prezenta globala, introducand tableta pentru carti Kindle, servicii de cloud computing, productia de programe si filme originale, sistemul de recunoastere vocala Echo destinat locuintelor, iar in luna august a cumparat retailerul Whole Foods.…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a dezvaluit marti planurile vizand constructia unui oras complet nou, denumit 'NEOM', pe coasta Marii Rosii, ultimul sau proiect destinat diversificarii economiei saudite dincolo de veniturile din petrol, transmite Bloomberg.

- Deficitul anului fiscal anterior a fost de 586 de miliarde de dolari, cu un raport deficit/PIB de 3,2 procente. Contabilizand si ajustarile, deficitul din anul fiscal 2017 a fost de 644 de miliarde dolari, comparativ cu 546 de miliarde de dolari in anul precedent. Veniturile fiscale din…

- Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupa prima pozitie a Forbes 400 pentru al 24-lea an consecutiv gratie unei averi de 89 miliarde de dolari, urmat de fondatorul si directorul Amazon, Jeff Bezos, cu o avere de 81,5 miliarde de dolari, si Warren Buffett cu o avere de 78 de miliarde de dolari, potrivit…

- Miliardarul George Soros a decis sa transfere 18 miliarde de dolari catre Fundația pentru o Societate Deschisa, care devine astfel una din cele mai mari organizații filantropice din lume, informeaza Wall Street Journal care citeaza oficiali ai fundației inființata de miliardarul american. …

