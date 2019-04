Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Constanta consulta piata privind initierea unei proceduri de achizitie de produse pentru "Iluminat festiv" in municipiul Constanta. Obiectul consultarii il constituie inchirierea, inclusiv montarea demontarea unor instalatii de iluminat festiv, pe perioada sarbatorilor de iarna. Lucrarile pentru…

- Jeff Bezos ramane pentru al doilea an consecutiv cel mai bogat om din lume. Averea fondatorul gigantului magazin online Amazon, in varsta de 55 de ani, s-a marit in ultimul an cu 19 miliarde de dolari si a ajuns la 131 de miliarde.

- Pandurii Targu Jiu definitiveaza in aceste zile campania de achizitii din aceasta iarna. Clubul a reusit sa aduca opt jucatori in vederea completarii lotului pentru partea a doua a sezonului. Maine directorul sportiv Iosif Biro va merge la Bucuresti, la sediul FRF, pentru a perfecta aceste transferuri.…

- Anul scolar 2019-2020 va incepe in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme decat de obicei, a anuntat ieri Ecaterina Andronescu. Sfarsitul anului scolar va fi pe 12 iunie 2020. Elevii vor avea 15 saptamani de cursuri in primul semestru si 20 in cel de-al doilea semestru. Vacanta intersemestriala va…

- Aproape 100 de politisti si agenti Secret Service au facut 27 de perchezitii in Bucuresti si in noua judete intr-un dosar in care un grup de romani a inselat cetateni americani prin intermediul unor site-uri de comert electronic, prejudiciul fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari. In premiera…

- Salvamontistii au intervenit, in perioada vacantei scolare si a sarbatorilor de iarna, la 1.393 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor medical in zona montana, fiind salvate circa 1.500 de persoane, a anuntat presedintele Asociatiei Nationale a Salvatorilor Montani din Romania (ANSMR)…

- DSP Suceava a anunțat ca in luna decembrie a anului trecut, Serviciul de Control in Sanatate Publica a aplicat pentru neconformitațile constatate 14 amenzi, in valoare totala de 22.600 lei. Intr-un comunicat de presa transmis de Direcția de Sanatate Publica Suceava, in cadrul actiunii tematice care…