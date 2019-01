Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon și cel mai bogat om din lume, divorțeaza dupa o casnicie de 25 de ani, potrivit tmz.com.Anunțul a fost facut chiar de Bezos, in varsta de 54 de ani, pe contul sau de pe platforma de micro-blogging Twitter. Citește și: Descoperire fara precedent…

- Consiliul de ministri a aprobat un buget de 1,2 miliarde de euro pentru dezvoltarea si realizarea programului Gaganyaan (''vehicul spatial'' in limba hindi), potrivit unui comunicat oficial. Decizia vine dupa un discurs sustinut in luna august de premierul Narendra Modi, care a anuntat ca India va…

- Dronele vor livra pachete care cantaresc pana la 1,5 kg, in cateva minute de la plasarea unei comenzi. Mai multe companii, intre care Wing și Amazon, dezvolta servicii de livrare cu drone, insa au petrecut ani buni dezvoltand astfel de proiecte fara a lansa serviciile. In decembrie 2013,…

- 27 de membri ai Parlamentului European i-au cerut patronului gigantului american, Jeff Bezos, sa opreasca vanzarea produselor cu tematica sovietica pe aceasta platforma. Intr-o scrisoare deschisa, ei au subliniat caracterul ofensator al simbolurilor comuniste fata de zecile de milioane de victime ale…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a interzis prezentarile in PowerPoint, in timpul sedintelor pe care le are cu directorii companiei. Solutia pe care a gasit-o Bezos pentru a inlocui prezentarile in PowerPoint ofera mult mai multa informatie de calitate...