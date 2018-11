Jeff Bezos, șeful Amazon, a spus ca va veni și ziua in care compania va da faliment, insa spune ca trebuie facut tot ce este posibil pentru ca acea zi sa vina cat mai tarziu, scrie CNBC , care relateaza o intalnire a lui Bezos cu angajații. Deocamdata acel moment pare a fi extrem de departe, capitalizarea companiei fiind de 800 miliarde dolari, iar efectivele de angajați au ajuns la 600.000. „Amazon is not too big to fail,”, a spus Bezos, intrebat la o intalnire cu angajații despre cum vede viitorul companiei și mai ales ce a invațat din falimentele recente ale Sears și altor retaileri. „Cred…