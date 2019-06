Jeff Bezos, directorul executiv al Amazon, a cumparat trei apartamente dintr-o cladire din Manhattan, platind aproximativ 80 milioane de dolari, potrivit Wall Street Journal și CNN.



Este vorba de un penthouse și de cele doua apartamente aflate sub el dintr-o cladire neo-gotica, ridicata în 1912 și renovata recent, ce are priveliștea catre parcul Madison Square. Penthouse-ul are o suprafața de 930 metri patrați, pe trei etaje, plus 530 de mp de terase și balcoane.



Nu ar fi o surpriza daca Bezos va uni cele doua apartamente cu penthouse-ul pentru a realiza o unitate și mai…