- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Seful diplomatiei Mohammad Javad Zarif va pleca vineri dimineata spre New York unde va asista la reuniunea Adunarii Generale a ONU, conform anuntului facut joi de ministerul de externe iranian. Agentia de presa oficiala Irna informase miercuri ca membrii delegatiei iraniene care urmau sa se…

- Esper a anunțat ca „ordinea internaționala, bazata pe reguli, este subminata de Iran", in contextul in care Administrația de la Washington considera Iranul responsabil de efectuarea celor doua atacuri. Declarațiile secretarului american au fost facute in urma unei intalniri cu președintele…

- Mark Esper, secretarul american pentru Aparare, a declarat luni ca atacurile recente asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita sunt fara precedent, iar Statele Unite vor lucra impreuna cu aliații sai pentru apararea ordinii, relateaza Reuters.Esper a anunțat ca „ordinea internaționala,…

- Presedintele american Donald Trump nu a exclus miercuri o intalnire cu omologul sau iranian Hassan Rohani in marja Adunarii Generale a ONU de la sfarsitul lunii septembrie, subliniind in acelasi timp ca nu a fost luata nicio decizie in acest sens, relateaza AFP. "Bineinteles, totul este posibil", a…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat intentia de a se intalni cu omologul iranian Hassan Rohani, 'daca circumstantele sunt corecte', dupa medieri facute de Emmanuel Macron, dar presedintele iranian a replicat marti ca Iranul nu va discuta cu Statele Unite pana cand nu vor ridica toate…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca este dispus sa se intalneasca cu omologul iranian Hassan Rohani, ”daca circumstantele sunt corecte”, dupa medieri facute de Emmanuel Macron, dar presedintele iranian a replicat marti ca Iranul nu va discuta cu Statele Unite pana cand nu vor ridica toate…

- Iranul este pregatit sa negocieze cu Statele Unite, daca acestea din urma isi ridica sanctiunile impuse Teheranului, a anuntat marti presedintele iranian Hassan Rohani, al carui sef al diplomatiei anunta cu o zi inainte ca a refuzat o invitatie de a-l intalni pe Donald Trump, relateaza AFP.