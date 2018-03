Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, evidentiind curajul si spiritul de sacrificiu de care cei care lucreaza in structurile de protectie civila dau dovada in fiecare misiune, conform Agerpres.

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat ca ambitiile Teheranului privind dezvoltarea arsenalului balistic iranian sunt foarte ingrijoratoare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a explicat ca exista probleme in 12 localitați, din șapte județe, in mod special in sudul țarii. Cele mai afectate județe sunt Dolj, Giurgiu, Bacau sau Teleorman.”Nu am convocat acest comandament de la prima ora, pentru ca am vrut sa lasam fiecare autoritate…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca este evident faptul ca Ucraina nu doreste sa implementeze acordurile de pace de la Minsk, avand in vedere promulgarea legii privind reintegrarea regiunii Donbas de catre presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza agentia Tass.

- Relatiile Poloniei cu Rusia nu trebuie inghetate, chiar daca interesele celor doua tari difera, a afirmat ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite luni agentia PAP. "Avem interese divergente", a declarat seful diplomatiei poloneze, intrebat de un portal de stiri online despre relatiile…

- Cateva sute de persoane din diverse tari au participat, sambata seara, la Sofia, la un mars organizat in onoarea unui general bulgar care a condus o organizatie pro-nazista in anii 1930-1940. Ministrul bulgar de Externe a condamnat manifestarea, tragand un semnal de alarma asupra faptului ca nu este…

- Ministrul adjunct de Externe al Coreei de Nord, Sin Hong-chol, a declarat, miercuri, ca regimul de la Phenian este dispus sa imbunatateasca relatiile bilaterale cu Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Misiunea Permanenta a Romaniei la Organizația Națiunilor Unite și Agenția Naționala de Presa AGERPRES, organizeaza in perioada 12-23 februarie 2018, la sediul ONU din New York, expoziția de fotografie Romania: Evoluție, realizata in seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri. Expoziția…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat Statele Unite actioneaza unilateral in Siria, intr-o "maniera periculoasa", subminand integritatea acestei tari, informeaza site-ul cotidianului Hurriyet, citand agentiile de stiri RIA si Tass.

- Bacalaureatul 2018 risca sa inceapa ilegal in 12 februarie? Debutul bacalaureatului 2018 la mijlocul anului școlar prin susținerea a 4 probe, se realizeaza in urma unui ordin de ministru care incalca prevederile Legii educației naționale iar elevii risca tot felul de consecințe negative daca acest ordin…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a sosit luni la Bagdad pentru a discuta cu responsabilii irakieni despre stabilizarea si reconstructia Irakului dupa infrangerea organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Am venit pentru a va declara sprijinul…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, l-a atacat pe posibilul sau succesor in aceasta functie, Martin Schulz, pe care l-a acuzat ca nu isi respecta angajamentul de a nu intra intr-un guvern condus de Angela Merkel, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Prezenta in Belgia a separatistului catalan Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea spaniola Catalonia de la distanta ar putea, pe termen lung, sa afecteze 'relatiile amicale' dintre Spania si Belgia, a declarat joi pentru AFP ministrul spaniol de externe, Alfonso Dastis.…

- Ministrul francez de Externe a facut "cea mai eronata" declaratie cu privire la operatiunea "Ramura de maslin", pe care Turcia o desfasoara in provincia siriana Afrin, a declarat, miercuri, ministrul turc pentru Afacerile Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Președintele francez Emmanuel Macron va efectua o vizita de stat in Statele Unite in luna aprilie. Vizita a fost anunțata de catre reprezentanții Casei Albe, scrie AFP. Ministrul de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat pentru televiziunea BFM ca vizita va avea loc in aprilie, iar surse diplomatice…

- Comitetul pentru Brexit, alcatuit din ministrii importanti si condus de Theresa May, va discuta in detaliu toate aspectele controversate in ceea ce priveste viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea Europeana, scrie The Guardian.Prim-ministrul britanic impreuna cu membrii-cheie ai Guvernului,…

- Ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca Polonia nu ar trebui sa "rescrie istoria", dupa ce presedintele a promulgat legea controversata privind Holocaustul, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind "in acest moment atacuri cu clor" in Siria, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind 'in acest moment atacuri cu clor' in Siria, informeaza AFP. 'Totul ne arata astazi ca are loc utilizarea clorului de catre regim in acest moment in Siria',…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI.

- O persoana al carei nume nu a fost dat publicitatii a fost condamnata la 6 ani de inchisoare in Iran pentru vanzarea de informatii despre programul nuclear al Teheranului unei tari europene si Statelor Unite ale Americii, a anuntat duminica pe site-ul sau sistemul judiciar iranian, potrivit Reuters.

- Ministrul de Interne Carmen Dan intentioneaza sa realizeze un proiect numit “Cartierul pentru Justitie- Justice District” din Bucuresti, avand ca scop rezolvarea problemei lipsei spatiilor necesare instantelor si parchetelor din capitala, CSM, Inspectia Judiciara, INM si MJ, potrivit Programului de…

- Orologiul Apocalipsei, care simbolizeaza iminenta unui cataclism planetar, a fost dat inainte cu 30 de secunde si indica doar doua minute pana la miezul noptii, din cauza unui risc sporit al unui conflict nuclear mondial si a „imprevizibilitatii“ presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.

- Oficialul guvernamental aflat in fruntea Ministerului de Externe i-a prezentat premierului interimar, la inceputul sedintei saptamanale de Guvern, date despre accidentul de tren ce a avut loc in cursul diminetii de joi, in apropiere de Milano. “La ora actuala continua operatiunile de descarcerare. Dar…

- Cerintele formulate de catre presedintele american Donald Trump la adresa liderilor europeni in legatura cu acordul nuclear iranian "suna uneori ca ultimatumuri", a declarat luni ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, relateaza site-ul agentiei Novinite.

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, care si-a amanat o vizita in Republica Islamica prevazuta la inceputul lui ianuarie din cauza manifestatiilor impotriva puterii iraniene, va merge pe 5 martie la Teheran, a anuntat el intr-un interviu care urmeaza sa fie publicat in editia de luni…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- Comisia Europeana va organiza o reuniune pe tema calitatii aerului, fiind convocati ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv din Romania, care risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare din cauza poluarii.

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a reactionat pe Twitter, dupa ce Donald Trump a afirmat ca vrea corectarea „erorilor teribile“ din acordul nuclear din 2015, el subliniind ca intelegerea nu este renegociabila.

- Ministrul de Externe al Iranului, Mohammas Javad Zarif, a declarat, vineri, ca acordul nuclear semnat in 2015 nu poate fi renegociat, iar decizia Administratiei Donald Trump reprezinta o incercare de a submina aceasta intelegere, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina. Scoala, in care invata aproximativ 200 de copii romani,…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, se va intalni, joi, cu omologul sau iranian, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre acordul nuclear semnat in 2015 si despre recentele proteste antiguvernamentale din Iran, informeaza site-ul Politico.eu.

- Comisia Europeana nu are intenția de a suspenda regimul fara vize a Republicii Moldova, cu referire la declarațiile lui Dimitris Avramopoulous, Comisarul European pentru migrație, afaceri interne și cetațenie. Solicitat de UNIMEDIA, ministerul a venit cu o reacție mai detaliata privind primul raport…

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Comisia Europeana ar putea sa declanseze miercuri, dupa luni de avertismente, o procedura fara precedent impotriva Guvernului polonez, care a ramas surd la cererile acesteia vizand modificarea reformelor ei judiciare controversate, scrie digi24.ro.

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov si omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif au reafirmat, luni, printr-o conversatie telefonica, angajamentul celor doua state fata de acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri 'defensive nemiloase' in cazul in care Statele Unite vor impune o blocada navala, masura pe care Phenianul o considera 'un act de razboi', relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agentia KCNA,…

- Ministrul de externe al Armeniei, Eduard Nalbandian, a vorbit despre relatiile dintre Turcia si Armenia si a anuntat ca protocoalele de normalizare a relatiilor semnate in octombrie 2009 de ministrii de externe ai celor doua tari vor fi anulate, potrivit Rador.

- Ministerul rus al Apararii a condamnat, duminica, declaratiile ministrului francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit caruia Rusia si-a atribuit in mod nedrept victoria impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic in Siria, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toti cei care se afla pe teritoriul britanic si detin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de acelasi statut si dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. "S-a încheiat…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat joi ca terorismul islamic "pur si simplu nu este o amenintare existentiala" pentru Marea Britanie, informeaza agentia de stiri Reuters si cotidianul The New York Times.

- Ucraina nu și-a indeplinit obligațiile fața de NATO, incalcand grav drepturile minoritaților prin adoptarea noii legi a educației, a declarat miercuri la Bruxelles ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite MTI. El a reiterat totodata apelul la stavilirea migrației, demers in care in opinia…

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…