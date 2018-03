Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cucerirea Daciei, Imperiul Roman a avut, pana la prabușirea sa, cateva personalitați politice, inclusiv imparați, de origina daca. Unul dintre acești imparați s-a declarat chiar urmaș direct al lui Decebal. Cum a fost posibil așa ceva? Adica cuceritul sa ajunga sa-l domine pe cuceritor? Un grup…

- Volkswagen a prezentat noul Polo R Supercar. Modelul destinat Campionatului Mondial de Rallycross (WRX) ofera 570 de cai putere și are tracțiune integrala. Noul sezon WRX debuteaza in 14 aprilie in Barcelona.

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut marti intr-un caz referitor la finantarea ilegala a campaniei sale electorale pentru alegerile prezidentiale din 2007, pe care le-a castigat, transmite cotidianul Le Monde. Sarkozy se afla in prezent in arestul politiei judiciare…

- Data de 20 martie a fost declarata in 2012 de catre ONU drept Ziua Internaționala a Fericirii, o zi in care in toate statele membre se organizeaza manifestații care sa marcheze bucuria generala și parțile bune ale vieții noastre. Ziua Internaționala a Fericirii este sarbatorita la nivel mondial in fiecare…

- Noua garnitura ultraperformanta a japonezilor se numește Shinkansen N700S. Trenul va fi testat in premiera in cursul acestei luni, transmite CNN , care citeaza Compania naționala de Cai Ferate din Japonia. Shinkansen N700S – prevazut cu un sistem dual supreme wind¸ care va reduce zgomotul de fond…

- In ziua in care Radio Romania Muzical, unicul post romanesc dedicat muzicii clasice, implineste 21 ani de existenta, violonistul Alexandru Tomescu va canta la ParkLake Shopping Center din Bucuresti, intr-un eveniment din cadrul campaniei “Asculta 5 minute de muzica clasica”. Evenimentul are loc sambata,…

- Creatiile bihorencei Rozalia Bot au defilat recent pe podiumul unui important festival de moda organizat la Paris. Pentru tanarul designer roman, prezenta in capitala Frantei a fost una dintre cele mai mari provocari ale carierei.

- Romania este o prezenta importanta si in acest an la Salonul Cartii de la Paris. Peste 15 invitati si patru zile pline de evenimente sunt propunerile tarii noastre in anul centenarului Marii Uniri si al sezonului franco-roman.

- Actiunile bancii franceze Societe Generale au scazut joi dupa ce grupul bancar a anuntat plecarea neasteptata a directorului general adjunct Didier Valet. La debutul tranzactiilor la bursa de la Paris, titlurile...

- Un nou caz in care un sofer din Suceava a prezentat un permis de conducere ucrainean, care este foarte probabil fals, a fost depistat de politistii de la Compartimentul Rutier Gura Humorului, in timpul unui control in trafic efectuat duminica seara, la Paltinoasa.In jurul orei 21.00, politistii au ...

- The #CHANELFallWinter 2018/19 show, presented by Karl Lagerfeld yesterday in Paris. #PFW A post shared by CHANEL (@chanelofficial) on Mar 7, 2018 at 4:02am PST Decorul Chanel a tinut neaparat sa isi duca invitatii in atmosfera sezonului de toamna, iar pentru asta, pana si invitatiile la aceasta prezentare…

- Copiii din cadrul Centrului „Anastasia” al Arhiepiscopiei Craiovei au organizat miercuri, 7 martie, o serbare dedicata zilei de 8 Martie, intitulata “ Pentru tine, draga mama!” . Cu acest prilej, copilașii au prezentat un moment artistic constand in cantece, poezii ...

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma, prezent miercuri la Parchetul instantei supreme, unde sustine ca a depus noi probe in sprijinul marturiilor pe care le face in fata procurorilor cu privire la modul in care se derulau anchetele la DNA Ploiesti, a afirmat ca el si cei implicati in

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a facut public un protocol secret incheiat intre DNA și Agenția Naționala de Cadastru, prin intermediul caruia procurorii aveau acces la baza de cadastru, cotracte, credite etc. DNA confirma faptul ca deține acces la aceasta baza de date și explica ca instituția…

- Seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, s-a prezentat marti la sediul Inspectiei Judiciare, pentru a da explicatii in legatura cu inregistrarile facute publice de fostul deputat Vlad Cosma. De...

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns astazi, la Bruxelles, intrebarilor referitoare la declanșarea, de catre ministrul Justiției Tudorel Toader, a procedurii de revocare a Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror-șef al DNA.

- Rodrigo Alves, barbatul care a consumat o multime de bani pe operatii estetice pentru a arata ca papusa Ken a fost prezent in Italia, la Milano. Fiind prezent in capitala modei, Alves a fost prezent la o emisiune tv unde si-a prezentat corpul rezultat in urma interventiilor chirurgicale.

- Tenismanul austriac Dominic Thiem a castigat duminica cea de-a 21-a editie a turneului ATP de la Buenos Aires, dotat cu premii totale in valoare de 568.190 dolari, invingandu-l in finala, cu 6-2, 6-4, pe slovenul Aljaz Bedene, dupa o ora si 31 minute de joc. Thiem (24 ani), numarul 6 mondial si principalul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut vineri o serie de intalniri bilaterale, in care a prezentat prioritatile Romaniei in materie de aparare, cu ocazia participarii la Conferinta de Securitate de la Munchen, informeaza un comunicat remis de MApN. Potrivit sursei citate, in cadrul intalnirii…

- Presedintele Senatului Poloniei, Stanislaw Karczewski, a lansat un apel compatriotilor din strainatate sa denunte pe langa diplomatii tarii lor "orice manifestare de antipolonism", potrivit unei scrisori pe care ambasadele Poloniei din lumea intreaga au inceput sa o difuzeze, relateaza AFP.…

- 90% dintre radiodifuzori au prezentat concepțiile generale din care au exclus emisiunile prevazute de legea „anti-propaganda” și le-au substituit cu emisiuni proprii sau emisiuni din țarile care au ratificat Convenția Europeana cu privire la Televiziunea Transfrontaliera. Declarația a fost facuta de…

- Creatorul de moda belgian Raf Simons a prezentat cu prilejul Saptamanii Modei de la New York o colectie masculina dedicata "barbatului tanar mereu in miscare", relateaza joi AFP. De la sfarsitul anului 2016, fostul director de creatie al casei Dior (2012-2015) a preluat conducerea artistica…

- Raportul devastator al Corpului de control al premierului referitor la activitatea dezastruoasa a Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) incepe sa faca victime, dar sa și atraga, precum starvurile pe șacali, doritori de sinecuri. Dupa ce mass-media a prezentat raportul controlului efectuat…

- Jurnalista franceza Florence Aubenas, reporter al cotidianului Libeacute;ration s a nascut pe 6 februarie 1961 in Belgia. Ea a fost tinuta ostatica in Irak din 5 ianuarie pana in 11 iunie 2005, conform Wikipedia. Absolventa a Centrului de Formare a Jurnalistilor din Paris promotia 1984 , Aubenas a lucrat…

- Kylie Jenner a nascut o fetita, iar informatia a fost confirmata chiar de ea, duminica. Este primul copil al lui Jenner, devenita celebra datorita reality show-ului Keeping Up with the Kardashians, noteaza BBC.

- Incident socant intr-una dintre ligile regionale ale Argentinei, acolo unde mijlocasul Cesar Pagani (27 de ani), legitimat la formatia Escuela Presidente Roca, a venit inarmat la antrenament, amenintandu-si antrenorul ca il va ucide daca nu il va introduce in primul "11"!Potrivit Washington Post, Cristian…

- Seful politiei din provincia argentiniana Buenos Aires, Fabian Perroni, si-a denuntat propriul frate si a ordonat arestarea sa, acesta urmand sa fie acuzat de trafic de influenta si escrocherii, relateaza EFE. Fabian Perroni a negat ca fratele sau Fabio Maximiliano, arestat vineri, ar fi lucrat la…

- Protest pe ritmuri muzicale in capitala Argentinei, Buenos Aires. Aproximativ 80 de dansatori si coregrafi au evoluat in mijlocul unei strazi principale din oras. In acest fel, ei si-au manifestat dezacordul fata de intentia autoritatilor de opri finantarea cluburilor de dans.

- Pierre-Emerick Aubameyang (28 de ani) a fost prezentat oficial la Arsenal Londra. Gabonezul Pierre-Emerick Aubameyang a fost adus de la Borussia Dortmund in schimbul sumei record de 64 de milioane de euro. Arsenal l-a prezentat intr-un mod inedit. ...

- La sediul Brigazii 9 Mecanizata ldquo;Marasesti" a avut loc, recent, o ceremonie militara in cadrul careia comandantul unitatii, generalul de brigada Dorin Toma, a prezentat intregului efectiv, noul Drapel de Lupta al unitatii.Urmare a adoptarii Legii nr. 146 2016, Stema Romaniei si sigiliul de stat…

- Celebrul creator de moda Pierre Cardin, in varsta de 95 de ani, a fost glorificat de Jean Paul Gaultier, fostul sau „ucenic”, intr-un show parizian, inspirat de atmosfera anilor 1960. Tu esti succesorul meu. Eu reprezint ziua de ieri, tu esti „mainele”, a spus Pierre Cardin, dupa ce l-a felicitat pe…

- In luna septembrie a acestui an, in cadrul unei noi editii a Salonului Auto de la Paris, Renault va prezenta noua generatie a hatchback-ului compact Clio, iar vanzarile sale vor incepe din 2019.

- Creatiile haute couture se vor afla, dupa incheierea prezentarilor dedicate colectiilor masculine, sub luminile reflectoarelor incepand de luni, in cadrul a peste 30 de show-uri, pana joi, la Saptamana Modei de la Paris, informeaza AFP. Casele de moda Schiaparelli, Christian Dior si Giambattista…

- Echipa TERRA - Toți Existam Recicland și Reabilitand Ambientul, de la Colegiul Tehnic Ion Mincu Focșani, a desfașurat in școala o ampla campanie cu tema „Reciclam”, pe tot parcursul saptamanii trecute. Scopul ei a fost conștientizarea, de catre colegii de liceu, a importanței reciclarii deșeurilor.Membrii…

- Liderul PSD Liviu Dragnea i-a prezentat președintelui Klaus Iohannis calitatile umane pe care le are Viorica Dancila, propunerea PSD-ALDE de premier: Este o doamna neconflictuala, o doamna care in permanenta a fost dedicata dialogului, a spus liderul PSD, el precizand ca ar fi normala și o discuție…

- Astfel, Euronews se intreaba daca ”E cineva aici?”, facand referire la faptul ca prim-ministrul japonez a calatorit nu mai puțin de 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, doar ca, surpriza, nu a avut cine sa-l intampine. Sursa citata precizeaza ca Abe și-a ales un…

- Marina Aristotel a fondat alaturi de sotul sau AVRA Aesthetic Institute, un centru de estetica corporala si faciala ce aduce in Romania tratamente revolutionare, non-invazive, pentru remodelare si rejuvenare. Institutul a fost deschis in luna octombrie in Bucuresti, pe strada Paris din inima Bucurestiului.

- Filmul "Oblomov", realizat de Guillaume Gallienne la Palatul Behague, a fost prezentat, joi, la Ambasada Romaniei la Paris, informeaza un comunicat al misiunii diplomatice romane transmis AGERPRES. Pelicula, avandu-l in rol principal pe Gallienne, a fost filmata integral in Sala Bizantina…

- Pasionatii de gadget-uri si cronicarii de specialitate stau in fiecare an cu ochii pe salonul de tehnologie CES din Las Vegas, asteptand sa fie surprinsi de o inventie iesita din comun. Iar la editia din acest an, obiectul admiratiei unanime a fost televizorul care se ruleaza, cu ecran OLED de rezolutie…

- La muzeul „River Plate” ii poți vedea in acțiune la nesfarșit pe „viteziștii” din 1986. Steaua ruleaza la fiecare 3 minute! Imaginile de la victoria contra „roș-albaștrilor” in finala Cupei Intercontinentale din 1986, de la Tokio, nu se „odihnesc” nicio clipa. De pe alt perete, Maradona le face „concurența”…

- Ieri, patru absolventi ai Scolii Militare de Subofiteri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica”, Dragasani, s-au prezentat la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges pentru prima zi de munca. Noii subofiteri isi vor desfasura activitatea in structurile de ordine publica, precum si de paza.…

- Cel puțin 17 civili au fost uciși ca urmare a loviturilor aeriene de sambata, 6 ianuarie – in ajunul Craciunului rusesc – de la periferia capitalei siriene Damasc, anunta Deutsche Welle, citand raportul Centrului sirian de monitorizare a drepturilor omului din Londra. Atacurile aeriene au fost efectuate…

- Viața Mariei Tanase, “maiastra” muzicii romanești, este, in sfarșit, pusa pe hartie sub forma de scenariu de film! Oricat de iubita a fost atat in timpul vieții cat și dupa, povestea ei nu a ajuns inca pe marile ecrane pentru simplul motiv ca nimeni nu s-a “inhamat” sa se documenteze și sa scrie un…

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani, informeaza Le Figaro.Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei. Citește și: Descoperiri naucitoare: Care sunt cauzele temperaturilor…

- “La data de 3 ianuarie, barbatul în vârsta de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a fost prezentat Parchetului de pe lânga Judecatoria Cluj-Napoca care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale fata de suspect, pentru savârșirea infracțiunilor de viol și furt calificat,…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 466 de persoane, 64 de autovehicule, 30 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. Potrivit Politiei Romane, in urma schimbului suplimentar…

- Topul este realizat de numbeo.com, iar criteriile luate in calcul la realizarea sa au fost: siguranta, preturile in functie de venituri, puterea de cumparare a locuitorilor, nivelul de poluare, sistemul de sanatate si timpul petrecut in trafic. In acest top, Clujul este cel mai bine plasat…

- In multe sate din Alba, de Craciun, gospodarii sunt colindati de grupuri de tineri, care prezinta mici piese cu caracter religios. De asemenea „colindatorii” poarta diverse nume, de la „crai” si „irozi” la „magi” sau „calusari”, denumirea variind de la o localitate la alta. In general, „colindatorii”…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengenau depistat, in ultima saptamana, 745 de persoane, 78 deautovehicule, 33de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…