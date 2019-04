Jean Paler a dezvaluit ca a lesinat pe strada.

"In ultima perioada, tot aveam probleme de sanatate. Adica, mi s-a facut rau pe strada, in magazin. Da, am leșinat. Mi s-a taiat filmul și m-am prabușit chiar pe strada. Eu am pus-o pe seama ca sunt "ciupit". Mi s-a intamplat in magazin și oamenii au sarit repede. Poate sa se intample ceva cu mine", a spus Jean Paler la o emisiune TV.

Jean Paler, internat de urgenta la spital. Momente de cumpana pentru marele actor

Jean Paler a mers la cardiolog și a aflat ca inima lui funcționeaza doar in proporție de 30% și ca poate muri…