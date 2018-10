Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala (RN, fostul Front National, extrema dreapta) a obtinut o victorie partiala in disputa sa cu justitia franceza, care a confirmat miercuri 'principiul' confiscarii ordonate in cazul presupuselor angajari fictive la Parlamentul European, dar a injumatatit suma vizata, de la 2 milioane…

- Liderul istoric al extremei drepte franceze, Jean-Marie Le Pen, a fost spitalizat marti cu febra persistenta, a informat biroul sau de presa intr-un comunicat postat pe contul de Twitter al fondatorului Frontului National (in prezent Adunarea Nationala, RN - n.r.), informeaza EFE, scrie Agerpres.…

- Un bolnav psihic din Pucioasa și-a omorat unchiul! Familia da vina pe autoritați ca nu l-au pastrat intr-un spital de psihiatrie. Un barbat in varsta de 46 de ani din Pucioasa, cu probleme psihice severe, și-a ucis ieri unchiul cu o caramida, a anunțat dbonline.ro . Cei doi lucrau impreuna intr-o curte,…

- "In continuarea informatiilor referitoare la incidentul produs la data de 14 august 2018, pe autostrada A10, in apropiere de Genova, ca urmare a prabusirii unei portiuni din viaductul Morandi, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari: Cetateanul roman ranit in urma prabusirii viaductului…

- Un turist a fost atacat de urs pe Valea Cerbului din Busteni, miercuri dimineata, transmite Antena3.ro. Din primele informatii, victima este un barbat in varsta de 28 de ani, care a fost muscat de mana de animal. Acesta a fost transportat la spital. Jandarmii montani au intervenit si marti seara pentru…

- Agresorul in varsta de 63 de ani a dat iama in restaurantul in care fosta lui concubina lucra și a injunghiat-o de trei ori. Dupa ce a fost la un pas s-o omoare pe femeie, acesta a fugit de la locul fapte. Polițiștii l-au prins la scurt timp. Intreaga scena s-a petrecut sub ochii stupefiați…

- O fetita de 3 ani din Timișoara a murit, iar una de 14 ani este in coma la spital dupa ce au fost lovite de o masina condusa de un adolescent de 17 ani. Tanarul a facut si alte victime, dupa care si-a abandonat masina si a fugit.