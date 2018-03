Jean-Marie Le Pen, amendat cu 30.000 de euro. A numit camerele de gazare naziste ca fiind "un detaliu al istoriei"

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Casatie, cea mai inalta instanta judecatoreasca din Franta, a confirmat marti condamnarea lui Jean-Marie Le Pen, co-fondator al Frontului National, la o amenda de 30.000 de euro, pentru ca a numit camerele de gazare "un detaliu al istoriei celui de-al doilea razboi mondial", informeaza AFP.…

- Patru persoane au fost condamnate si alte doua achitate definitiv de magistratii Curtii de Apel Alba Iulia intr-un dosar privind furtul tezaurelor dacice, informeaza, luni, Parchetul de pe langa Inalte Curte de Casatie si Justitie. Potrivit unui comunicat al parchetului transmis AGERPRES, in cursul…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si alte doua au fost ranite vineri in cursul a trei atacuri executate de un barbat care si-a declarat apartenenta la gruparea jihadista Statul Islamic, atacuri comise in sudul Frantei, o tara traumatizata deja in urma unui recent val de atentate jihadiste,…

- Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Florin Talpan, in procesul in care l-a acuzat pe Gigi Becali de calomnie, astfel ca finantatorul vicecampioanei trebuie sa-i achite juristului suma de 30.000 de euro. Decizia poate fi atacata in 30 de zile, la Inalta Curte de Casație și Justiție,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galati au respins, ca inadmisibila, cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la o exceptie de neconstitutionalitate, in dosarul in care Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, si Vasile Costea, administrator al unei societati…

- Tensiuni fara precedent intre magistrații de CAB! Mai exact, Inalta Curte de Casație și Justiție a redeschis un dosar penal de abuz in serviciu și divulgarea informațiilor secrete de serviciu in care sunt vizați judecatori de la Curtea de Apel București, fosta conducere a instanței și șeful Inspecției…

- Victor Piturca a mai dat, recent, o lovitura financiara! De aceasta data unei banci, Credit Europe Bank, unde facuse, in urma cu 10 ani, un imprumut de nevoi personale in valoare de 1,5 milioane euro. "Plateam de atatia ani cate 14.500 de euro pe luna, rata si dobanda. Abia de curand am aflat…

- Marine Le Pen (49 de ani), singurul candidat la presedintia Frontului National, a obtinut 100% din voturile exprimate de delegatii reuniti in congres la Lille, in nordul Frantei. Au existat doar 2,87% de buletine de vot nule sau necompletate. Cei aproape 1.500 de delegati ai FN au aprobat, cu 79,7%…

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, realeasa duminica la conducerea partidului sau, Frontul National, a propus redenumirea formatiunii in Adunarea Nationala, pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", transmite agentiile internationale, citate de Agerpres.

- Partidul francez Frontul National a reales-o duminica la conducerea sa pe Marine Le Pen, pentru al treilea mandat, si i-a retras retras titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, insusi fondatorul formatiunii de extrema-dreapta, transmite AFP.Marine Le Pen (49 de ani), singurul candidat…

- Acțiune disciplinara a Inspecției Judiciare impotriva a doi judecatori de la Curtea de Apel Alba Iulia, respinsa de CSM • Inspecția Judiciara a contestat hotararea CSM la Inalta Curte de Casație și Justiție. Inspecția Judiciara a contestat la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) o hotarare a Consiliului…

- Frontul National reunit în congres la Lille (nordul Frantei) i-a retras duminica titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, care e fondatorul acestui partid de extrema-dreapta. Tot duminica se va anunța și noul nume al Frontului Național, într-o încercare…

- Sute de membri ai Frontului National se reunesc sambata, la Lille (nordul Frantei), in cadrul unui congres considerat de catre lidera partidului, Marine Le Pen, drept o incercare de relansare a formatiunii de extrema-dreapta, transmit AFP si dpa. La finalul reuniunii, care se va incheia…

- Dosarul in care Vasile Balaican, fost procuror in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, si Razvan Dimoftache au fost condamnati, in prima instanta, la Curtea de Apel Constanta va merge catre Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Si asta pentru ca pedepsele aplicate de instanta…

- In ce tara traim? Cum este analizat un dosar de judecatori? Exista posibilitatea ca niste acte dovedite a fi false sa ramana in picioare in instanta? Da, exista. Cel putin la Tribunalul Olt. Cazul Nadas a luat o turnura neprevazuta, dupa ce judecatorii olteni au hotarat ca restituirea padurii Nadasului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, miercuri, contestatia omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia. In aceeasi zi, in cursul serii, omul de afaceri a suferit un accident…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins contestația omului de afaceri italian Ariganello Pasqualino, pentru care Curtea de Apel Alba Iulia a dispus anterior arestarea preventiva si predarea catre autoritatile din Italia in baza unui mandat european. Decizia definitiva a fost pronunțata miercuri,…

- Justitia europeana a confirmat, miercuri, retinerile salariale ale deputatilor europeni francezi ale extremei drepte Bruno Gollnisch si Jean-Marie Le Pen, hotarate de Parlamentul European pe motivul angajarii fictive a mai multor asistenti parlamentari, relateaza AFP.

- Daca Tribunalul Bucuresti se va pronunta miercuri in aceasta cauza, decizia va putea fi atacata. Pana acum, CSA Steaua, reprezentata de juristul Florin Talpan, a castigat toate procesele contra lui George Becali si FC FCSB.Cele mai importante sentinte au fost cea a Inaltei Curti de Casatie…

- Marine Le Pen, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta), a fost inculpata joi de catre un judecator de la Nanterre pentru ca a difuzat, in decembrie 2015, fotografii cu atrocitati comise de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) pe Twitter, relateaza AFP, citat de News.ro . Le Pen a fost…

- Vicepremierul Paul Stanescu a reafirmat, joi, ca va demisiona din funcția de ministru al Dezvoltarii Regionale daca va fi inculpat. Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție urmeaza sa decida in 26 februarie daca dosarul in care Paul Stanescu este vizat, alaturi de alte persoane, va fi redeschis,…

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- Justitia belgiana a somat vineri Facebook sa inceteze sa-i urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi si care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro, decizie impotriva careia gigantul internetului si-a anuntat intentia de a face apel,…

- Reteaua americana "trebuie sa inceteze sa urmareasca si sa inregistreze utilizarea internetului de catre persoane care navigheaza din Belgia, pana cand el se va conforma legislatiei belgiene privind viata privata", a decis tribunalul flamand de prima instanta de la Bruxelles, intr-un comunicat ce…

- Astazi ar fi trebuit sa aiba loc, la Curtea de Apel din Craiova, procesul privind palmaresul Universitații Craiova, unde Adrian Mititelu se judeca cu Mihai Rotaru. Totuși, Curtea de Apel a amanat cauza pentru 29 de martie deoarece cei de la CS U au inaintat o cerere de stramutare a cazului la Inalta…

- Sebastian Ghita face o mișcare la care nu se aștepta nimeni! Fostul deputat PSD a depus, cu ajutorul avocaților sai, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie impotriva sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis vineri ordinul prin care pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania, in functie de care va fi calculata redeventa datorata bugetului statului de catre producatori, va tine cont de cotatiile de la bursa CEGH Viena, potrivit…

- Justitia franceza a confirmat vineri excluderea lui Jean Marie Le Pen din formatiunea pe care a creat-o, Frontul National, dar doar ca simplu membru de partid, lasandu-i astfel titlul de presedinte de onoare al formatiunii de extrema dreapta, relateaza AFP. Curtea de apel de la Versailles…

- Zi decisiva pentru vicepremierul Romaniei: Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, astazi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate…

- Curtea constitutionala spaniola a anuntat sambata ca a suspendat investirea ca presedinte al Cataloniei a lui Carles Puigdemont, care se afla in exil in Belgia, in conditiile in care este vizat de o ancheta penala in Spania, relateaza AFP.

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media cu privire la conduita procurorului Bucurica Radu George din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita, precum si plangerile inregistrate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul lunii ianuarie 2018, Biroul de informare…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate…

- Vicecampioana olimpica la gimnastica in anul 1988, la Seul, Camelia Voinea, in prezent antrenoare de gimnastica la CS Farul Constanta, a atacat la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei decizia Curtii de Apel Constanta prin intermediul careia instanta i a respins actiunea formulata impotriva…

- Senatorul PSD Robert Marius Cazanciuc a afirmat, miercuri, ca liderii politici romani care au infaptuit Mica Unire, in urma cu 159 de ani, au stiut sa foloseasca diplomatia pentru implinirea idealurilor nationale, mentionand, in context, ca "vom fi respectati, apreciati sau sprijiniti daca vom demonstra…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, referitor la problemele vicepremierului Paul Stanescu din justitie, ca este "o lovitura disperata", fara sa faca alte precizari, mentionand ca daca va comenta acest lucru "asa-zisii gardieni ai statului de drept" vor spune ca influenteaza justitia.…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, care executa o pedeapsa de patru ani de inchisoare, a cerut luni la Judecatoria Sectorului 5 eliberarea conditionata. Magistrații au decis in favoarea sa și au fost de acord cu eliberarea din inchisoare. Decizia nu este definitiva, iar procurorii DNA pot face contestație,…

- Curtea a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.352 alin.(11) si alin.(12) din Codul de procedura penala, ridicata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie. Alineatul (11) prevede ca "in cazul in care…

- Alegerile generale din Italia de la 4 martie - in care partidele eurosceptice sunt de asteptat sa inregistreze bune rezultate - ar putea submina fatal Uniunea Europeana, a declarat liderul francez de extrema-dreapta, Marine Le Pen, informeaza marti dpa. Aceste alegeri "ar putea marca cu…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta are loc un nou termen in dosarul restaurantului Beirut, distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014. Atunci si au pierdut viata Ioana Nicoleta Cengher, Mihaela Tuca si Nicoleta Vasiliteanu.Cea mai mare pedeapsa a primit o George Karam, fostul patron al restaurantului…

- In județul Neamț exista in acest moment patru localitați care intrunesc condițiile necesare pentru organizarea de alegeri locale pentru funcția de primar. Este vorba despre Agapia, Bargaoani, Dragomirești și Garcina. Gabriel Apetrei, purtatorul de cuvant al Instituției Prefectului Neamț a confirmat…

- Cererea de extradare a fostului sef al Intreprinderii de Stat a Alcoolului si a Industriei Bauturilor Alcoolice UKSPIRT din Ucraina, Mykhailo Labutin, ce trebuia judecata vineri la Curtea de Apel Suceava, a fost amanata, iar instanta a stabilit un nou termen pentru 12 ianuarie, a declarat pentru…

- Sefi noi pentru Justitia din Dobrogea Conform evidentei procurorilor numiti in functii de conducere, Silvia Sisman Beatrice, fost procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta, din Parchetul Curtii de Apel Constanta, va ocupa, timp de trei ani, functia de procuror general…

- Florica Roman, judecatoare în cadrul Curții de Apel Oradea, cere celor 7 ambasadori care au criticat modul în care se modifica legile Justiției sa spuna care articole aduc atingere independenței Justiției, criticând dur lipsa de reacție a ambasadelor când a fost vorba de protocoale…