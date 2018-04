Jean-Marie Le Pen a aderat la un partid european neofascist

Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Marie Le Pen, cofondator al Frontului National (FN) din Franta, dar care a fost exclus din acest partid de extrema dreapta de catre fiica sa, Marine Le Pen, a confirmat joi ca s-a inscris in partidul european neofascist Alianta pentru Pace si Libertate (Alliance for Peace and Freedom, APF), relateaza…

- Potrivit lui Marine Le Pen, președintele Frontului Național, Franța nu are nicio politica impotriva imigrației, nu are controlul asupra evenimentelor, nu poate hotari cine poate intra in tara si cine nu. Concluzionand ca nu le ramane decat sa priveasca cu invidie spre Ungaria.

- În ianuarie 2016, echipa nationala a efectuat un turneu cu cântec în Antalya, cu scopul declarat al pregatirii Campionatului European din Franta, însa a fost folosit un

- "Pentru un individ care ar putea face inchisoare, Victor Ponta pare linistit", scrie publicatia americana Politico in deschiderea unui articol dedicat fostului prim-ministru Victor Ponta. "Fostul premier roman in varsta de 45 de ani este obisnuit cu esecurile: Cand intr-un incendiu izbucnit…

- Cei doi lideri s-au exprimat pe rand in fata presei, amandoi insistand asupra necesitatii de a gasi solutii la provocarile multiple cu care se confrunta Europa: criza migratorie, ascensiunea formatiunilor eurosceptice in cadrul Uniunii, tensiunile diplomatice internationale si reforma institutiilor…

- Marine Le Pen (49 de ani), singurul candidat la presedintia Frontului National, a obtinut 100% din voturile exprimate de delegatii reuniti in congres la Lille, in nordul Frantei. Au existat doar 2,87% de buletine de vot nule sau necompletate. Cei aproape 1.500 de delegati ai FN au aprobat, cu 79,7%…

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, realeasa duminica la conducerea partidului sau, Frontul National, a propus redenumirea formatiunii in Adunarea Nationala, pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", transmite agentiile internationale, citate de Agerpres.

- Liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a propus duminica redenumirea formatiunii sale, Frontul National, in Adunarea Nationala pentru a-i finaliza "reformarea, conditie a succesului", informeaza AFP, EFE si Reuters. "Reformarea pentru care m-ati ales, va cer acum sa o duceti…

- Frontul National reunit în congres la Lille (nordul Frantei) i-a retras duminica titlul de presedinte onorific lui Jean-Marie Le Pen, care e fondatorul acestui partid de extrema-dreapta. Tot duminica se va anunța și noul nume al Frontului Național, într-o încercare…

- "Istoria este de partea noastra si ne va purta din victorie in victorie", a declarat sambata fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, controversatul Steve Bannon, invitat vedeta la congresul partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), relateaza Agerpres.

- Membrii Frontului National din Franta (extrema dreapta) au sustinut sambata planul controversat al liderului formatiunii, Marine Le Pen, de a renunta la moneda unica euro, relateaza agentia dpa.In prima zi a congresului partidului, care se desfasoara la Lille (nord) si care are ca obiectiv…

- Polemicul Steve Bannon, fost consilier al presedintelui american Donald Trump, este sambata invitatul vedeta la deschiderea celui de-al XVI-lea Congres al Frontului National (FN, extrema dreapta franceza) care se desfasoara la Lille (nordul Frantei), informeaza EFE. Bannon, care si-a exprimat tot timpul…

- Sute de membri ai Frontului National se reunesc sambata, la Lille (nordul Frantei), in cadrul unui congres considerat de catre lidera partidului, Marine Le Pen, drept o incercare de relansare a formatiunii de extrema-dreapta, transmit AFP si dpa.

- Justitia europeana a confirmat miercuri retineri din salariul eurodeputatilor francezi de extrema-dreapta Bruno Gollnisch si Jean-Marie Le Pen, decise de Parlamentului European, din cauza implicarii celor doi in cazuri de angajari fictive in posturi de asistenti parlamentari a unor reprezentanti…

- Votul din Italia exprima in mod clar respingerea fostei clase politice din Italia, exasperarea fata de marasmul economic si tensiunile provocarte de catre fosta clasa politica in fata unui marasm economic si a tensiunilor provocate de migratie in Europa. In momentul acesta, se poate spune ca Italia…

- "Uniunea Europeaa (UE) va petrece o seara proasta", a comentat duminica seara, pe Twitter, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta) francez Marine Le Pen. De fapt, coalitia formata de Forza Italia a lui Silvio Berlusconi, Liga si micul partid Fratelli d'Italia obtine aproximativ 35- din voturile…

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…

- Saptamanalul Le Journal du Dimanche sustine ca lidera partidului de extrema dreapta Frontul Nationale, Marine Le Pen, este "vizata de un control fiscal", pe care aceasta il denunta ca fiind o noua "persecutie", relateaza AFP.

- Daca proiectul european va fi relansat, atunci Germania trebuie sa fie motorul relansarii sale. Inca de la unificarea germana din anul 1871, destinul Germaniei a definit viitorul Europei. Energia economica a Germaniei i-a permis acesteia sa eclipseze Franta si sa rivalizeze cu Imperiul Britanic…

- Marine Le Pen, presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta), a fost inculpata joi de catre un judecator de la Nanterre pentru ca a difuzat, in decembrie 2015, fotografii cu atrocitati comise de gruparea jihadista Statul Islamic (SI) pe Twitter, relateaza AFP, citat de News.ro . Le Pen a fost…

- Cu zece zile inainte de un congres al partidului prin care liderul extremei drepte franceze, Marine Le Pen, spera sa relanseze Frontul National, ea a devenit din nou tinta criticilor din partea tatalui sau, fondatorul partidului, informeaza miercuri dpa.Jean-Marie Le Pen (89 de ani) si-a publicat…

- Lidera Frontului National (FN) francez, Marine Le Pen, si-a anuntat duminica intentia de a schimba numele acestei formatiuni de extrema-dreapta, ca parte a unei initiative prin care ea doreste sa transforme partidul intr-o forta pregatita de guvernare, informeaza agentia Reuters.

- Justitia franceza a confirmat vineri excluderea lui Jean Marie Le Pen din formatiunea pe care a creat-o, Frontul National, dar doar ca simplu membru de partid, lasandu-i astfel titlul de presedinte de onoare al formatiunii de extrema dreapta, relateaza AFP. Curtea de apel de la Versailles…

- Povestea jucatoarei de tenis de masa Bernardette Szocs (22 de ani). Originara din Tg. Mureș, Berni este un produs al Centrului olimpic de la Bistrița. La 10 ani, Bernardette Szocs a intrat pe mana regretatului antrenor Gheorghe Bozga, careia i-a dedicat cea mai importanta victorie din cariera ei . Ascensiunea…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frante,i accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Franta intentioneaza sa interzica ofertele de tipul "cumperi una si o primesti pe a doua gratis" la produsele alimentare din supermarketuri, pentru a garanta venituri mai bune pentru fermieri, o decizie care va reprezenta un test pentru politicile presedintelui Emmanuel Macron

- Franta a cerut UNESCO sa includa plajele Debarcarii din 1944 in Normandia pe lista patrimoniului sau mondial, la categoria bunuri culturale, potrivit ministrului Culturii, citat de AFP. Candidatura va fi examinata de comisia de patrimoniu mondial al UNESCO in timpul sesiunii din iulie 2019, anunta…

- Politistii din Dambovita, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat un barbat care era urmarit international de autoritatile din Franta, pentru constituire de grup infractional organizat si furturi. Potrivit Politiei Romane, la data 29 ianuarie…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Locul al treilea 28 ianuarie 2018 19.00 Franța – Danemarca 32-29 Meciul a fost arbitrat de romanii Din și Dinu. A fost…

- Cele mai multe facturi de decontat au venit la CAS Brasov din Franta, Germania si Spania. Total: 4,6 milioane de lei, pentru 5.300 de cazuri. 227 mii lei au cheltuit, anul trecut, spitalele din Brasov pentru ingrijirile acordate strainilor care au avut nevoie de asistenta medicala, in…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi a incheiat joi seara o alianta cu dreapta suveranista pentru alegerile din 4 martie, potrivit unui mesaj al sau pe Twitter, relateaza AFP. ''Tocmai am semnat impreuna cu Matteo Salvini si cu Giorgia Meloni programul electoral de…

- Alegerile generale din Italia de la 4 martie - in care partidele eurosceptice sunt de asteptat sa inregistreze bune rezultate - ar putea submina fatal Uniunea Europeana, a declarat liderul francez de extrema-dreapta, Marine Le Pen, informeaza marti dpa. Aceste alegeri "ar putea marca cu…

- Pe baza identificarii nevoilor de formare a profesorilor buzoieni, Inspectoratul Scolar Judetean Buzau si Centrul Cultural Francofon Buzau au propus asociatiei europene GERFEC organizarea, in premiera, la Buzau, a unui seminar dedicat formarii cadrelor didactice. Astfel, in perioada 12-13 ianuarie,…

- Astfel, in timp ce utilizatori ai retelei de socializare Twitter au creat hashtagul #InventYourFakeNews, parlamentari ai opozitiei franceze avertizeaza asupra riscurilor fata de libertatile cetatenesti, iar unii experti sunt de parere ca o astfel de lege nu este cel mai bun instrument pentru atingerea…

- "Deriva liberticida a regimului Erdogan, ocuparea Ciprului, pozitia geografica a Turciei: pentru toate aceste motive, Franta trebuie sa ceara oprirea definitiva a procesului de aderare a Turciei la UE!", a notat lidera Frontului National francez intr-o postare pe contul sau de Twitter, semnata "MLP".Aparatorii…

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a cerut vineri "oprirea definitiva" a procesului de aderare a Turciei la Uniunea Europeana (UE), intr-un moment in care presedintele francez Emmanuel Macron il primea la Paris pe omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. "Deriva…