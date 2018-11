Stiri pe aceeasi tema

- Jean-Luc Godard a refuzat o invitatie la muzeul Ermitaj din Sankt-Petersburg din cauza "conditiilor de detentie la care este supus regizorul Oleg Sentov", inchis in Rusia, potrivit unui mesaj al cineastului franco-elvetian, dat publicitatii luni de Societatea Realizatorilor de Filme (SRF) din Franta,…

- Iranul si-a mentinut la niveluri scazute depozitele de uraniu, precum si nivelul de rafinare al uraniului, incadrandu-se in limite stabilite de acordul din 2015. Mai multe dintre principalele elemente ale acordului au fost inspectate chiar inainte de reimpunerea sanctiunilor din partea SUA pe 5 noiembrie.…

- Mai multe zeci de persoane au fost interpelate duminica la Moscova si Sankt Petersburg (nord-vest) in cursul unei manifestatii in sprijinul a 10 tineri rusi, incarcerati din martie pentru ''extremism'' intr-un dosar despre care avocatii lor sustin

- Societatea civila cere: „Dati-ne Cimitirul Eroilor înapoi!” Mai multi membri ai societatii civile din R. Moldova, constituiti în Grupul de initiativa al proiectului „Cimitirul Eroilor din Chisinau. Recviem sau renaissance” solicita implicarea autoritatilor…

- Fermierii europeni, in special cei francezi, vor fi cei mai afectati daca Rusia reuseste sa intre pe piata din Algeria, tara care ocupa locul patru in topul celor mai mari importatori mondiali de grau, scrie Bloomberg. In prezent, Franta este cel mai mare furnizor de grau al Algeriei, care…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat miercuri ca Teheranul nu are nicio intenție de a porni un razboi cu Statele Unite sau cu forțele din Orientul Mjlociu, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu vrem sa pornim un razboi cu forțele americane in regiune", a declarat…

- Nghia Hoang Pho (68 de ani) fusese angajat intr-o unitate specializata impotriva criminalitatii cibernetice a NSA. El a pledat vinovat in luna decembrie pentru detinere ilegala de documente clasificate ca secret de stat in domeniul apararii. Autoritatile au descoperit ca, intre 2010 si 2015, el a…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo i-a cerut joi omologului sau rus Serghei Lavrov „eliberarea imediata“ a cinestului ucrainean Oleg Sentov, aflat in greva foamei de peste trei luni intr-o inchisoare din Rusia.