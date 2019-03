Jean Gavril si Feli ii aduc un tribut lui Dan Spataru si ii dedica sotiei artistului o noua versiune a piesei “Iti pare rau”

Stiri pe aceeasi tema

- In anul in care Dan Spataru ar fi implinit 80 de ani, cantaretii Feli (32 de ani) si Jean Gavril (25 de ani) ii aduc tribut artistului si ii dedica sotiei acestuia o noua versiune a piesei „Iti pare rau“.

- Franny duce muzica la un nivel personal, acompaniata de pian, intr-un acoustic session special. Artista a reinterpretat piesa sa de debut – Halucinogen – alaturi de piesele „Dindi” (Antonio Carlos Jobim) si „Dirty Dirty” (Charlotte Cardin), oferind si un medley de hit-uri romanesti. „Iubesc sa cant…

- Hotii au patruns, miercuri dimineata, in biserica Santa Maria Maddalena din orasul italian Castelnuovo Magra, si au plecat cu un tablou in valoare de 3 milioane de euro, atribuit pictorului flamand Pieter Bruegel cel Tanar. Politia a dezvaluit in seara de miercuri ca pictura de secol 17 este, de fapt,…

- Cunoscuta piesa „Dragostea din tei” de la O-zone a ajuns in intreaga lume acum 15 ani, dar se pare ca și in 2019 se va bucura de un mare succes. Melodia a inceput, din nou, sa fie indragita și ascultata intensiv, dupa ce moldoveanca Katerina Begu i-a dat o noua viața piesei pe scena show-ului „The Voice“…

- Renault a anuntat ofertele din Romania pregatite pentru programul Rabla 2019, ce va debuta in lunile urmatoare. Cel mai ieftin model Renault ce poate fi cumparat prin Rabla 2019 este Clio. Cu motorizarea pe benzina EVO TCe 75, pretul anuntat de Renault este de 8.200 de euro cu TVA inclus.…

- Momente de cumpana pentru cantarețul britanic Ozzy Osbourne. Artistul a fost internat in spital, din cauza unor complicații generate de gripa. Anunțul a fost facut de soția lui, Sharon Osbourne.

- Conform CarGurus, frana de mana mecanica este o dotare de domeniul trecutului, scrie auto-bild.ro. Doar 37% dintre automobilele noi comercializate in Marea Britanie au frana de mana operata cu maneta, restul optand pentru versiunea electrica. Citeste si Autobuz de calatori ramas suspendat…

- La trei ani de la moartea cunoscutului cantaret britanic David Bowie, modelul de origine somaleza Iman Mohamed Abdulmajid (63 de ani) a facut postari emotionante cu ocazia zilei in care care sotul ei ar fi aniversat 72 de ani.