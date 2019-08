Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul si regizorul Harold Prince, cunoscut pentru montarile de pe Broadway "Fiddler on the Roof", "Cabaret", "West Side Story", "Company", "Sweeney Todd" si "The Phantom of the Opera", a murit la varsta de 91 de ani, anunta Variety.

- Proiectii speciale in cadrul Festivalului International "George Enescu"- documentarul "Muzica Ranilor de razboi" despre omul Enescu si neobosita lui implicare in a vindeca suflete Filmul documentar "Muzica Ranilor de razboi", care trateaza perioada dinaintea si din timpul Primului Razboi Mondial si…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, anunța ca a obținut sprijinul organizației PSD Sector 1 și va candida la Congresul PSD din 29 iunie pentru funcția de secretar general. El fusese schimbat din aceasta funcție de Viorica Dancila, in primul Comitet Executiv, dupa alegerile europarlamentare.…

- Cea de-a IV-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru „Miturile Cetații” debuteaza maine cu spectacolul „Carnavalul”, care se va juca la Teatrul Național de Opera și Balet „Oleg Danovski”, de la ora 19:00. Peste 30 de teatre din țara și din strainatate participa la festivalul care va avea loc,…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca UEFA va face distincie intre un grup redus de suporteri si majoritatea fanilor atunci cand va lua o decizie referitoare la scandarile xenofobe de la meciul cu Malta. Burleanu este optimist in privinta sanselor…

- In perioada 5-8 iunie, Institutul de Istorie „A.D.Xenopol” al Academiei Romane-Filiala Iași deruleaza „Conferința Anuala a Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”din Iasi». Aflata la prima ediție, manifestarea propune diversitate in lucrarile conferinței: de la istoriografie, educatie, presa, nationalism…

- Mike Pompeo a facut acest avertisment dupa ce s-a intalnit cu omologul sau german Heiko Maas la Berlin, care pana acum a rezistat, alaturi de aliatii europeni, apelurilor SUA de a interzice producatorul de stat chinez din retelele de telefonie mobila 5G care se realizeaza in prezent. Desi…