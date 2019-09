Compozitorul si pianistul improvizator Jean-Francois Zygel a afirmat ca doreste ca spectacolul pe care il va sustine miercuri in piata Festivalului "George Enescu" sa fie "transcrierea muzicala a orasului Bucuresti". El va canta alaturi de Damian Draghici. De altfel, concertul de improvizatie, ce va avea loc in fata Ateneului Roman, se numeste "Muzica Bucurestiului". "Acum un an am petrecut o zi la Bucuresti, am citit carti despre oras, anumite locuri le cunosc pentru ca am vazut imagini pe internet cu ele sau din carti (...). Vreau sa profit de fiecare moment pentru a vedea Bucurestiul si pentru…