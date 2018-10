Inca un așa-zis prinț revendica moștenirea Casei Regale a Romaniei! (Super oferta de angajare) Jean-Francois al Greciei pretinde ca e fiul Regelui Mihai I, ca are binecuvantarea lui Michel Laroche, Mitropolitul Parisului si intregii Frante al Patriarhatului Kievului, și ca are dreptul la proprietațile și titlurile pe care familia fostului monarh le deține in prezent. CANCAN.RO, site-ul nr. […] The post Jean-Francois al Greciei (37 de ani) pretinde ca e fiul Regelui Mihai I și ca are binecuvantarea Mitropolitului: ”Am dreptul la proprietațile și titlurile stramoșilor mei!” appeared first on Cancan.ro…