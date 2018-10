Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu publicat vineri de Le Monde, ca premierul ungar Viktor Orban "nu-si mai are locul in Partidul Popular European (PPE)", in contextul in care Parlamentul European a votat recent pentru activarea articolului 7 din Tratatul…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a propus excluderea partidului de guvernamant din Ungaria, Fidesz, din randurile Partidului Popular European (PPE), la o reuniune a acestuia, dar initiativa sa a fost respinsa, a declarat seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca guvernul sau va decide luni asupra masurilor juridice de contestare a raportului adoptat de Parlamentul European impotriva Budapestei din cauza incalcarii standardelor democratice, relateaza Reuters si MTI, potrivit agerpres.ro. Parlamentul European…

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune situatia din Romania, iar in cea de a doua sesiune plenara din octombrie va adopta o rezolutie pe aceasta tema, anunta europarlamentarul Siegfried Muresan, care precizeaza ca premierul Viorica Dancila va fi invitata la dezbatere. „Avem…

- "Fiecare tara are dreptul sau suveran de a face reformele interne pe care le considera potrivite", a precizat Ministerul de Externe polonez intr-un comunicat transmis miercuri seara. Guvernul conservator de la Varsovia este la randul sau sub tirul criticilor Bruxellesului privind o serie de masuri…

- Ungaria devine a doua țara din Uniunea Europeana fața de care se voteaza masura activarii Articolului 7 din Tratatul UE, dupa Polonia. La finalul procedurii, Budapesta ar putea ramane fara drept de vot. Ungaria a fost astfel sancționata drastic de Parlamentul European, pentru nerespectarea statului…