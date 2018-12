Stiri pe aceeasi tema

- Miscarea Civico Europa, Civic Tech Make.org European si numeroase personalitati de pe continent lanseaza in cele douazeci si opt de state membre ale Uniunii Europene o campanie civica si nepartizana de mobilizare si reapropiere a proiectului european de cetatenii sai: #NoiEuropenii.

- Dezbaterile, sesiunile plenare, panelurile de discutii au abordat aspecte referitoare la conceptele de cultura si identitate, valorile si mostenirea istorica si culturala comuna ale Uniunii Europene, pastrarea, conservarea si restaurarea patrimoniului cultural, relatiile dintre cultura si educatie.…

- Cei 27 de membri ai Uniunii Europene (UE) vor veghea ca Marea Britanie sa respecte regulile UE in materie de comert si concurenta, in relatiile ei cu aceste tari dupa Brexit, a declarat marti comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, intr-un interviu pentru AFP. Vestager…

- Corina Cretu a declarat ca dupa ce a afirmat ca studiul de fezabilitte pentru spitalele regionale costa 1,8 miliaone de euro, nu 250 cum au spus autoritatile romane, atacurile impotriva sa s-au intensificat. “Nu stiu daca ati urmarit, dar aseara, ca la un semnal, dupa ce am zis ca studiul de fezabilitate…

- Comisarul european Gunther Oettinger a declarat, marti, ca statul de drept reprezinta o valoare importanta a Uniunii Europene, aratand ca se asteapta ca Romania sa aiba o presedintie de succes la Consiliul UE, potrivit Agerpres."In general, statul de drept este o valoare importanta a Uniunii…

- Romania ar putea intampina dificultati in exercitatea presedintiei semestriale a Uniunii Europene (UE) anul viitor, in contextul in care se confrunta cu dificultati pe plan intern in domeniul luptei impotriva coruptiei, si-a exprimat ingrijorarea, vineri, comisarul european insarcinat cu Justitia, Vera…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut marti o intrevedere cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, in cadrul unei vizite intreprinse de oficialul european la Bucuresti, context in care seful diplomatiei l-a asigurat pe acesta ca echipa de negociere se…

- Compania Facebook a fost somata joi de comisarul european pe justiție și drepturile cetațenilor, Vera Jourova, sa se supuna regulilor Uniunii Europene privind consumatorii pana la sfarșitul anului, in caz contrar urmand sa fie sancționata, transmite Reuters.