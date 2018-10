Stiri pe aceeasi tema

- "Avem nevoie de o Uniune incluziva care nu lasa in urma niciun stat si niciun cetatean european. Presedintele Juncker spunea anul trecut ca Europa trebuie sa-si gaseasca suflul, sa respire cu ambii plamani, cel vestic si cel estic. Sper ca viitorul ne va arata ca Europa are o singur inima, care bate…

- „Romania pentru mine nu este o tara neutra, este o tara fata de care am sentimente profunde. Ma gandesc la poporul roman. Imi place de el. Romania este un furnizor de stabilitate, nu un consumator de stabilitate. Fara Romania, Uniunea Europeana nu ar fi completa. Romania sarbatoreste pe 1 decembrie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat astazi, cu prilejul interventiei sale din plenul Parlamentului European de dupa discursul presedintelui roman Klaus Iohannis despre viitorul Europei, ca sprijina aderarea Romaniei la zona Schengen pana la finalul mandatului acestei comisii,…

- Jean-Claude Juncker a reamintit ca, atunci cand a devenit presedintele Comisiei Europene si a venit in fata Parlamentului European, in 15 iulie 2014, a spus ca Romania trebuie sa faca parte din zona de libera circulatie si si-ar fi dorit sa fi putut sa obtina acest lucru inainte de finalul mandatului…

- Vorbind in plenul Parlamentului European, marti, in cadrul unei dezbateri despre viitorul Europei, Klaus Iohannis a ales sa transmita oficialilor prezenti la Strasbourg, intrei ei Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, ca “romanii sunt conectati activ la valorile civice. Au dovedit-o cat…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea presedintelui la acest eveniment are loc in contextul seriei de dezbateri privind viitorul UE, la care sunt invitati sefii de stat si de guvern din statele membre. Aceasta initiativa a fost lansata in ianuarie si va continua pana la sfarsitul mandatului…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, vine saptamana viitoare la Bucuresti si nu-i place deloc ce vede si ce-l asteapta la sosirea in Romania. Anul trecut, in discursul despre Starea Uniunii avea vorbe de lauda pentru Romania. Acum, nimic. Doar mentionarea summitului de la Sibiu, de anul…