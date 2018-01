Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului…

- Eurodeputatul Daniel Buda cere interventia sefului Comisiei Europene in cazul incidentului de la Ambasada Romaniei din Budapesta Gestul extremiștilor maghiari trebuie sa genereze reacții urgente de la nivel european. Ii solicit președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia o poziție…

- Bulgaria, care urmareste sa adopte moneda unica europeana euro, a realizat progrese reale in apropierea economiei sale de cea a tarilor din zona euro, dar inca mai are de lucru, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, transmite Reuters. Juncker, care s-a…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a aparat la Bruxelles controversatele reforme din sistemul judiciar sustinute de conservatorii aflati la putere in tara sa. Seful Guvernului de la Varsovia s-a intalnit, marti seara, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul 1% din PIB-ul UE, in ciuda pierderii unui contribuabil important, Marea Britanie, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI…

- Premierul britanic Theresa May a reafirmat ca doreste sa negocieze un acord privind Brexitul care sa functioneze pentru intregul Regat Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si a estimat ca nu este oportuna organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei, transmite luni Reuters.…

- Grecia doreste sa rezolve in acest an disputa in privinta numelui fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, miscare care ar putea debloca ambitia statului balcanic de a adera la Uniunea Europeana, noteaza Reuters. Atena a blocat incercarile Republicii Iugoslave de a adera la NATO si obiecteaza la aderarea…

- Guvernul polonez pregateste o ofensiva diplomatica pentru a contracara decizia Comisiei Europene de a activa articolul 7 din Tratatul UE, o masura inedita luata ca raspuns in fata reformei sistemului judiciar polonez.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Coreea de Nord a calificat duminica drept "un act de razboi" noile sanctiuni votate vineri de Consiliul de Securitate al ONU împotriva programelor sale nuclear si balistic, transmite AFP. "Respingem în totalitate ultimele sanctiuni ale ONU (...) ca o atingere…

- ''Am luat decizia de a semna aceste legi'', a afirmat Duda intr-o declaratie televizata.Cele doua legi, adoptate de parlamentul polonez saptamana trecuta, se refera la Curtea Suprema si la Consiliul Superior al Magistraturii, iar forma in care au fost adoptate si promulgate este cea prezentata…

- Polonia este considerata in prezent drept o forta a dezintegrarii pentru Uniunea Europeana si, prin urmare, este important sa se puna capat distrugerii reputatiei Varsoviei, a declarat miercuri presedintele Consiliului European Donald Tusk, dupa decizia Comisiei Europene de a lansa procedura de activare…

- Comisia Europeana analizeaza impunerea de masuri disciplinare impotriva Poloniei din cauza unei controversate reforme a justitiei, luand in calcul initierea unui proces care ar duce la suspendarea dreptului de vot al Varsoviei in cadrul UE, informeaza agentia Reuters. Executivul Uniunii…

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza, joi, la Bruxelles, pentru summitul Consiliului European din perioada 14-15 decembrie, dupa esecul inregistrat in Camera Comunelor privind votul pentru procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul BBC News. Camera…

- Mateusz Morawiecki a fost investit, luni dupa-amiaza, in functia de prim-ministru al Poloniei, in locul Beatei Szydlo, care a devenit vicepremier, informeaza site-ul agentiei Reuters. Partidul de guvernamant, Lege si Justitie (PiS), a destituit-o saptamana trecuta pe Beata Szydlo din functia…

- Uniunea Europeana si Japonia au încheiat, vineri, un acord de parteneriat economic, a anuntat purtatorul de cuvânt al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unei declaratii comune a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Uniunea Europeana și Japonia au finalizat vineri acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), pentru a trimite un 'semnal clar' comunitații internaționale, in special președintelui american Donald Trump, relateaza…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Premierul britanic Theresa May spune ca Marea Britanie si Uniunea Europeana au esuat in efortul de a ajunge la un acord si a incepe negocierile privind Brexit, transmite Mediafax . Premierul Marii Britanii a declarat ca s-au inregistrat progrese, dar raman disensiuni “pe anumite teme”. “Discutiile vor…

- Danemarca a adoptat joi o lege care interzice trecerea gazoductului rusesc „Nort Stream-2” prin apele sale teritoriale. Aceasta masura permite guvernului sa interzica crearea de proiecte de conducte, ghidandu-se de considerente de securitate sau de politica, transmite paginaderusia.ro…

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Liderul catalan separatist destituit Carles Puigdemont a afirmat ca apartenenta sau nu la Uniunea Europeana (UE) este ''o decizie pe care trebuie s-o ia poporul Cataloniei'', opinie ce a strarnit luni nemultumiri in randul adversarilor sai, relateaza AFP. ''Este posibil sa nu existe multi oameni…

- Angela Merkel, cancelarul in exercitiu al Germaniei si liderul formatiunii Uniunea Crestin-Democrata (CDU), a intensificat luni presiunile asupra Partidului Social-Democrat (SPD) pentru prelungirea coalitiei guvernamentale, argumentand ca natiunea si Uniunea Europeana au nevoie de stabilitate.…

- Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare in Polonia, a anuntat vineri ca intentioneaza sa initieze schimbari legislative pentru consolidarea democratiei in perspectiva alegerilor locale de anul viitor, insa analistii politici sustin ca masurile au un scop pur electoral, informeaza Reuters.Alegerile…

- "Am ascultat membri ai publicului și ai parlamentului și am facut aceasta modificare pentru a elimina orice confuzie sau preocupare privind sensul 'zilei ieșirii' (din UE)", a declarat ministrul pentru Brexit, David Davis. "Acest pas important demonstreaza abordarea noastra pragmatica a acestei legislații…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul si vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migratia reprezinta o amenintare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in crestere, transmite joi Reuters. Frictiunile dintre…

- Uniunea Europeana va reflecta la reorganizarea protecției civile in Europa, la cererea Portugaliei, lovita in acest an de incendii devastatoare, a declarat luni, la Lisabona, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP. "Vom reflecta, la cererea Portugaliei,…

- Croatia are ca obiectiv aderarea la zona euro in urmatorii 7-8 ani, a afirmat, luni, premierul Andrej Plenkovic, transmite Reuters. "Nu vrem sa specificam data exacta, dar vrem ca Croatia sa devina membra a zonei euro in timpul urmatoarelor doua mandate guvernamentale", a declarat Andrej Plenkovic,…

- Uniunea Europeana nu are nevoie de "alte fisuri, alte scindari", a afirmat Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, dupa ce Parlamentul regional de la Barcelona a proclamat independenta regiunii autonome spaniole Catalonia, informeaza site-ul postului BBC

- Comisia Europeana a afirmat ca nu are niciun nou comentariu de facut cu privire la Catalonia, dupa ce parlamentul regional catalan a declarat vineri independența de Spania, transmite Reuters. ''Nu avem nimic de adaugat la ceea ce am spus în conferința noastra de presa cotidiana'',…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, marti, ca negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana nu se desfasoara intr-o maniera ostila si a adaugat ca cele doua parti vor ajunge la un acord echitabil, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile…

- Uniunea Europeana iși va pierde credibilitatea daca va permite Madridului sa impuna o conducere directa asupra Cataloniei, și numai catalanii au dreptul sa schimbe instituțiile regionale, a declarat luni responsabilul pentru afaceri externe al Cataloniei, potrivit Reuters. "Cum va putea…

- Liderii celor patru state ale Grupului de la Vișegrad (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria) au participat miercuri seara la o cina impreuna cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la invitația acestuia din urma, care a incercat astfel sa atenueze disensiunile dintre aceste țari și…