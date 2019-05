Stiri pe aceeasi tema

- Politicienii britanici nu sunt ''pasionati de Europa'' si Regatul Unit a insistat mereu ca Uniunea Europeana este un bloc ''de interese economice, nu de valori'', a afirmat presedintele Comisiei Europene intr-un interviu publicat joi de saptamanalul ungar HVG, citat de Politico.eu.Citește…

- In cadrul unei dezbateri in plenul Parlamentului European consacrate summitului extraordinar al UE pentru Brexit, desfasurat in 10 aprilie, Tusk a tinut sa-i raspunda liderului unei tari membre care avertizase ''visatorii'' sa nu se gandeasca la faptul ca ''Brexitul poate fi revocat''.''In…

- Uniunea Europeana a facut multe pentru a mulțumi Regatul Unit în privința Brexitului și nu va mai face altele, a declarat miercuri șeful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, lasând puține speranțe într-o deblocare a situației la summitul UE din aceasta saptamâna, transmite…

- Familia liberala o lanseaza joi pe daneza Margrethe Vestager in cursa pentru succesiunea lui Jean-Claude Juncker la presedintia Comisiei Europene, au declarat marti pentru France Presse surse din cadrul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru Europa. Supranumita "the tax lady" de presedintele american…

- Theresa May a promis, dupa vot, ca va reveni in fața deputaților miercuri, pentru a le permite sa se pronunțe, printr-un nou vot, daca sunt contra sau in favoarea unui Brexit «fara acord». Demersurile insistente și repetate ale doamnei May pe langa negociatorii europeni pentru a obține noi concesii…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat luni ca o amânare a Brexitului, prevazut pentru 29 martie, ar fi o soluție "raționala" pentru Londra, conform AFP."Cred ca, ținând cont de situația în care ne aflam, un termen suplimentar ar fi o soluție…

- Regatul Unit nu va participa la alegerile europene din mai, intrucat va parasi Uniunea Europeana la 29 martie, a declarat marti secretarul de stat insarcinat cu Brexitul Martin Callanan, raspunzandu-i astfel presedintelui Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, relateaza Reuters.Presedintele…