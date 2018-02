Jean-Claude Juncker sustine sistemul Spitzenkandidaten

Stiri pe aceeasi tema

- In pregatirea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018, Comisia Europeana a prezentat miercuri, 14 februarie, o serie de masuri practice care ar putea eficientiza activitatea Uniunii Europene și imbunatați legatura dintre liderii instituțiilor UE și cetațenii europeni. Președintele Comisiei…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a prezentat miercuri propunerile sale in perspectiva organizarii alegerilor europarlamentare din 2019, sustinand sistemul 'capilor de lista' pentru desemnarea sefului executivului comunitar, transmit AFP si Reuters. ''Procedura…

- Comisia Europeana a prezentat miercuri o serie de masuri practice care ar putea eficientiza activitatea Uniunii Europene și imbunatați legatura dintre liderii instituțiilor UE și cetațenii europeni, in contextul pregatirii reuniunii informale a liderilor din 23 februarie 2018. Jean-Claude Juncker, Președintele…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa anul…

- O strategie de aderare pentru sase tari balcanice a fost prezentata marti de Comisia Europeana, intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters și citat de News.ro . Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia,…

- „Am vazut niste pareri personale, am vazut pe un domn care este presedintele Comisiei Europene care exprima niste temeri personale, care ne dadea un fel de amenintari sa modificam legile conform deciziilor CCR. Probabil ca nimeni nu i-a spus ca amenintarea este ridicola si usor etilica in conditiile…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut separatistilor catalani sa desemneze un candidat care respecta legea pentru a conduce regiunea si a-l inlocui pe Carles Puigdemont, aflat in Belgia, pe numele caruia Spania a emis un mandat de arestare, potrivit gazetei belgiene Le Vif , citata de…

- Sistemul solar Trappist-1 a ajuns pe primele pagini ale ziarelor in urma cu un an, cand astronomii au dezvaluit ca include mai multe planete ca Pamantul. Noi amanunte fascinante au iesit la iveala despre planetele din sistemul Trappist-1, in contextul in care oamenii de stiinta incearca sa afle mai…

- Cursa pentru succesiunea lui Jean-Claude Juncker in fruntea Comisiei Europene s-a lansat deja in culise. Dar cele 28 de tari membre ale UE sunt inca departe de a fi de acord asupra regulilor jocului, scrie ziarul belgian Le Vif , preluat de Rador. Printre numele vehiculate se numara Michel Barnier,…

- Amanarea dezbaterii pentru investitura separatistului Carles Puigdemont de catre Parlamentul catalan a dus la aparitia unor indoieli in tabara acestuia si la obstacole in calea revenirii lui la putere. Iata care sunt scenariile posibile in saptamanile urmatoare pentru Catalonia, care ramane fara guvern…

- Apel matinal - Invitat: Victor Alistar, membru CSM Victor Alistar. Foto: Facebook Realizator: Catalin Cârnu - Liderii europeni au transmis un mesaj catre autoritatile de la Bucuresti. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, preciza ieri, alaturi de seful statului român, Klaus…

- "Sunt o serie de cuvinte (in declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde rostite de Juncker, care este un prieten al Romaniei. Tin enorm de mult la prietenia lui Juncker si la atasamentul si disponibilitatea pe care le-a aratat totdeauna fata de tara noastra. Va trebui sa vad textul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- K. Iohannis la Bruxelles: Independenta Justitiei romanesti este intangibila Klaus Iohannis și Jean Claude Juncker (dreapta). Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles la conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei Europene Jean Claude Junker ca independenta…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, in conferinta de presa cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti termeni“. In…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și Klaus Iohannis s-au intalnit pentru a discuta despre viitorul UE, preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in 2019, dar și despre modificarile legilor justiției din țara noastra. Ramaneți pe DC NEWS pentru…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si 'situatia din Romania referitoare la modificarile aduse cadrului legislativ privind sistemul judiciar si lupta…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si "situatia din Romania referitoare la modificarile aduse…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va intalni, miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles, cu Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu Președintele Consiliului European, Donald Tusk. Președintele Klaus Iohannis se va intalnisi cu membrii Colegiului Comisiei. Cu acest prilej, vor…

- Raspunsul Comisiei Europene despre situația din Romania. Intr-un comunicat comun, președintele și vicepreședintele Comisiei Europene iși exprima ingrijorarea cu privirea la situația din Romania și propunerile de modificare a legilor justiției de catre putere. Comisia Europeana cere Parlamentului Romaniei…

- Silvio Berlusconi s-a intalnit cu presedintele Comisiei UE, Jean Claude Juncker, cu care a avut discutii timp de 40 de minute la Bruxelles. La intalnire a participat si presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, potrivit Rador care citeaza Il Giornale.

- Ministerul britanic de Interne a avertizat ca va impune o taxa de 72 de lire sterline (82 de euro) imigrantilor din state europene care vor cere "reglementarea statutului rezidentei" in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, programata in martie 2019. Pentru a obtine rezidenta pe termen…

- Premierul Boiko Borisov a solicitat din partea cancelarului Angela Merkel ajutor pentru sistemul judiciar si combaterea coruptiei in Bulgaria. La sfarsitul intalnirii pe care au avut-o la Sofia, el a anuntat ca a obtinut sprijinul ei ca in Bulgaria sa vina "colegi" care "bine intentionati" si "fara…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat vineri compromisul la care s-a ajuns cu privire la crearea unei coalitii in Germania intre conservatori si social-democrati, apreciind ca aceasta reprezinta o contributie 'pozitiva' si 'constructiva' la viitorul Uniunii…

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul 1% din PIB-ul UE, in ciuda pierderii unui contribuabil important, Marea Britanie, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters.Citeste si: DEZVALUIRI…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat ca nu are nicio prejudecata in legatura cu noul guvern al Austriei, care include un partid de extrema-dreapta, adaugand ca acest executiv va fi judecat in functie de actiunile sale, informeaza site-ul postului France 24.

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Marea Britanie a facut 'suficiente progrese' in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie - n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, anunta agentiile internationale,…

- 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat summitul de la Bruxelles. Cele trei aspecte esentiale ale Brexitului erau 'factura divortului' dintre Marea…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a semnat joi, 14 decembrie, noua Declaratie comuna privind prioritatile legislative ale UE pentru 2018-2019. Ceilalti semnatari au fost presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si Juri Ratas, detinatorul presedintiei prin rotatie a Consiliului…

- Problemele lui Jean-Claude Juncker cu serviciile de informatii luxemburgheze continua. Asa afirma "Times of London", care scrie ca Juncker ar fi citat intr-o ancheta judiciara deschisa la Luxemburg saptamana trecuta. Ancheta ar viza fosti functionari (din vremea in care Juncker era prim-ministru) pentru…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat vineri ca, in principiu, angajamentul Marii Britanii este ca toti cei care se afla pe teritoriul britanic si detin "acte in regula" sa beneficieze in continuare de acelasi statut si dupa iesirea acestei tari din Uniunea Europeana. "S-a încheiat…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a anuntat vineri ca negocierile de Brexit vor trece in faza a doua, cea a discutiilor despre viitoarele discutii comerciale, in conditiile inc are s-au facut “progrese suficiente” in privinta acordului de iesire a Marii Britanii din UE.

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis un mesaj la aflarea morții Regelui Mihai I al Romaniei. „Imi aduc aminte cu emoție de intalnirile noastre și aș vrea sa aduc un omagiu deosebit rolului sau in promovarea aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prin turneul efectuat in capitalele…

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar s-a declarat luni seara "surprins si dezamagit" de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit, potrivit Rador care care citeaza Liberation . Cu o cravata cu sigla Burberry…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, spune ca a aflat cu profunda tristete vestea disparitiei Regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut deosebita sansa de a-l cunoaste si ca isi aduce aminte cu emotie de intalnirile cu Majestatea Sa, aducand „un omagiu deosebit rolului sau in promovarea…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat joi ca se va ști in urmatoarele cateva zile daca negocierile cu Marea Britanie asupra Brexitului au inregistrat suficiente progrese pentru a putea intra in faza a doua, informeaza agenția de presa Reuters. 'Suntem în negocieri…