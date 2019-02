Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat ca guvernul britanic va putea, cel mai probabil, sa obtina o amanare a termenului de 29 martie prevazut pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europene, daca va solicita acest lucru, transmite marti dpa. 'Orice decizie de a solicita…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Data la care Marea Britanie paraseste Uniunea Europeana ar putea fi amanata cu cateva saptamani pentru a da timp Parlamentului sa adopte legislatia, a declarat sambata pentru BBC Andrea Leadsom, presedintele Camerei Comunelor, cel mai important oficial britanic care a lansat o astfel de idee, relateaza…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel luni la Marea Britanie sa dea dovada de seriozitate si spirit practic in gasirea unei solutii pentru Brexit, subliniind ca autoritatile britanice au o ''mare responsabilitate'' in acest sens, transmite Reuters. Premierul britanic "Theresa…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a facut apel luni la Marea Britanie sa dea dovada de seriozitate si spirit practic in gasirea unei solutii pentru Brexit, subliniind ca autoritatile britanice au o "mare responsabilitate" in acest sens, transmite Reuters preluata de Agerpres. Premierul…

- Potrivit unui comunicat al MAE, George Ciamba a avut vineri o convorbire telefonica cu Sir Alan Duncan, la solicitarea oficialului britanic. "Ministrul de stat pentru Europa si America al Regatului Unit a reiterat asigurarile ca, indiferent de deznodamantul procesului Brexit, drepturile cetatenilor…

- Presedintele american Donald Trump ar putea vizita Marea Britanie in mai 2019, dupa ce britanicii vor parasi Uniunea Europeana, in martie, a declarat luni ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, informeaza Reuters. Intrebat daca o vizita de stat promisa de premierul britanic Theresa May anul trecut…

- Pompeo a fost intrebat la un post de radio cu privire la ipoteza unui 'Brexit dur' si la posibilitatea ca Washingtonul sa incheie rapid un acord de liber schimb cu Londra pentru a facilita aceasta tranzitie. 'Exista o indelungata istorie de colaborare foarte stransa intre tarile noastre, pe toate…