Stiri pe aceeasi tema

- Intamplare neobișnuita pentru președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Aflat la un summit in Egipt, politicianul a fost nevoit sa iși intrerupa un discurs, pentru ca telefonul ii suna insistent. Telefonul lui Juncker, care nu era setat pe modul silențios, a sunat de trei in timp ce președintele…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a afirmat luni ca o amânare a Brexitului, prevazut pentru 29 martie, ar fi o soluție "raționala" pentru Londra, conform AFP."Cred ca, ținând cont de situația în care ne aflam, un termen suplimentar ar fi o soluție…

- Drumul spre aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in 2007 a fost dificil, insa performantele tarii noastre au adus-o in centrul UE, unde ii este locul, a spus presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la ceremonia oficiala de lansare a Presedintiei romane la UE. El a subliniat din nou, la…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile pentru luna ianuarie lui Florin Iordache, iar informațiile din presa arata ca președintele Camerei Deputaților este in concediu. In ciuda faptului ca este in concediu, Dragnea se intoarce pentru a onora intalnirea cu președintele Comisiei…

- Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, vine saptamâna aceasta la București și se va întâlni, între alții, cu Liviu Dragnea, cel care a dat recent în judecata Comisia Europeana, la Curtea Europeana de

- Europarlamentarul PSD Victor Boștinaru a criticat „contradicția flagranta” din afirmația președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cu referire la preluarea de catre Romania a președinției Consiliului UE, potrivit RFI.„Ma tem ca exista o contradictie flagranta, cum spune latinul,…

- Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a acuzat statele UE de „o ipocrizie revoltatoare” in privinta discutiilor despre extinderea agentiei de securitate a granitelor, Frontex, scrie DPA.

- In contextul in care Romania se pregateste sa preia presedintia semestriala a UE de la 1 ianuarie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca se indoieste ca guvernul de la Bucuresti intelege pe deplin ce inseamna sa conduca blocul comunitar timp de sase luni. Romania…