''Daca fortele de extrema dreapta si de extrema stanga au prea multa influenta in Parlamentul European, atunci toate dezbaterile vor fi probabil nu total dominate, dar puternic influentate de ele'', a estimat presedintele Comisiei, care isi incheie mandatul, intr-un interviu in cotidianul austriac Standard. In opinia sa, daca viitoarea Comisie ar urma sa fie ''tributara voturilor extremei drepte si ale extremei stangi, atunci ea ar intra in incapacitate''.

Din acest punct de vedere, ''extrema dreapta reprezinta principalul pericol'', a estimat Juncker, exprimandu-si temerea ca ''imaginea…