Jean-Claude Juncker se retrage din viaţa politică "Multi ani, am lucrat 12, 14 sau 16 ore pe zi". Dupa incheierea mandatului, "nu voi mai fi activ din punct de vedere politic. Voi scrie, voi face plimbari lungi. Nu ma voi mai implica activ in actualele politici, cu exceptia cazului in care observ ceva care sa ma preocupe foarte mult", a declarat Jean-Claude Juncker. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

