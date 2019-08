Jean-Claude Juncker s-a întors la lucru după operaţia de extirpare a vezicii biliare Una dintre primele lucruri facute marti de Juncker dupa revenirea la lucru a fost o convorbire telefonica cu premierul britanic Boris Johnson in legatura cu perspectivele unui Brexit fara acord, a declarat Mina Andreeva, purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, potrivit Agerpres.



Premierul Boris Johnson s-a angajat sa scoata Regatul Unit din UE la 31 octombrie acest an chiar daca Londra si Bruxellesul nu incheie un nou acord de retragere. Acordul convenit de Uniunea Europeana si fostul premier Theresa May a fost respins de trei ori de parlamentul britanic.



Negociatorul-sef…

Sursa articol si foto: rtv.net

